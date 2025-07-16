RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Об измене, любви и диких приключениях: эти комедии нулевых до сих пор заставляют смеяться до слез

Комедии 2000-х, которые дарят особый вайб (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Комедийные фильмы нулевых дарят ощущение ностальгии и радости. Здесь есть все: дружба, любовь и неловкие ситуации, которые делают сюжет непредсказуемым. Хорошее настроение гарантировано!

РБК-Украина предлагает подборку легких и остроумных фильмов, которые сделают вечер незабываемым.

"В пролете"

Когда Питер узнает об измене своей девушки, он решает сбежать на Гавайи. Однако там неожиданно сталкивается с бывшей и ее новым избранником.


"Немного беременна"

Одна ночь кардинально меняет жизнь успешной карьеристки. Она узнает, что беременна от парня, с которым даже не планировала строить отношения. Теперь оба должны найти путь к взаимопониманию, но противоположные взгляды приводят к недоразумениям.


"Приколисты"

Когда успешный стендап-комик Джордж узнает о смертельной болезни, судьба сводит его с актером Айрой. Они начинают работать вместе и понемногу становятся друзьями. Однако ситуация осложняется, когда всплывает неожиданная правда о Джордже.


"Незваные гости"

Двое друзей имеют необычное хобби - врываться на чужие свадьбы, изображая родственников и соблазняя девушек. Все идет по плану, пока один из них по-настоящему не влюбляется.


"Знакомство с родителями"

Молодой парень хочет сделать предложение любимой, но сначала должен познакомиться с ее отцом - бывшим агентом ЦРУ, который превращает жизнь жениха в настоящее противостояние.


"Жена напрокат"

Главный герой обратился к подруге, чтобы та притворилась его женой ради одного дела. Однако очень быстро лживая история любви превратилась в настоящую романтическую драму, полную забавных недоразумений и абсурдных ситуаций.

 

Вас также может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
фильмыФильмы