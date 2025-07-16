Про зраду, кохання та дикі пригоди: ці комедії нульових досі змушують сміятися до сліз

"В прольоті"

Коли Пітер дізнається про зраду своєї дівчини, він вирішує втекти на Гаваї. Проте там несподівано зіштовхується з колишньою та її новим обранцем.



"Трішки вагітна"

Одна ніч кардинально змінює життя успішної кар'єристки. Вона дізнається, що вагітна від хлопця, з яким навіть не планувала будувати стосунки. Тепер обидва повинні знайти шлях до порозуміння, але протилежні погляди призводять до непорозумінь.



"Приколісти"

Коли успішний стендап-комік Джордж дізнається про смертельну хворобу, доля зводить його з актором Айрою. Вони починають працювати разом і потрохи стають друзями. Проте ситуація ускладнюється, коли випливає несподівана правда про Джорджа.



"Непрохані гості"

Двоє друзів мають незвичне хобі - вриватись на чужі весілля, вдаючи родичів і спокушаючи дівчат. Усе йде за планом, поки один із них по-справжньому не закохується.



"Знайомство з батьками"

Молодий хлопець хоче зробити пропозицію коханій, але спершу має познайомитись з її батьком - колишнім агентом ЦРУ, який перетворює життя нареченого на справжнє протистояння.



"Дружина напрокат"

Головний герой звернувся до подруги, аби та вдала його дружину заради однієї справи. Проте дуже швидко брехлива історія кохання перетворилася на справжню романтичну драму, сповнену кумедних непорозумінь та абсурдних ситуацій.