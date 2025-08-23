ua en ru
На съемках 5 сезона "Эмили в Париже" произошла трагедия

Суббота 23 августа 2025 18:58
На съемках 5 сезона "Эмили в Париже" произошла трагедия Съемки 5 сезона "Эмили в Париже" оборвала внезапная смерть (фото: instagram.com/emilyinparis)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В Венеции на съемках пятого сезона "Эмили в Париже" произошла трагедия – внезапно умер помощник режиссера.

Что известно о трагедии, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на People.

На съемках "Эмили в Париже" умер режиссер: что известно

47-летний помощник режиссера Диего Борелла потерял сознание прямо на съемочной площадке в Венеции 21 августа в 19:00 по местному времени.

По предварительной информации, у него случился сердечный приступ.

"Мы с глубокой скорбью сообщаем о внезапной смерти члена продюсерской семьи "Эмили в Париже". Наши сердца с семьей и близкими этого человека в это невероятно трудное время", - прокомментировал представитель Paramount Television Studios.

Врачи скорой помощи пытались реанимировать мужчину, но усилия оказались тщетными.

На съемках 5 сезона &quot;Эмили в Париже&quot; произошла трагедияКак выглядит Диего Борелла (фото: instagram.com/diego___borella)

Что известно о Диего Борелле

Он родился в Венеции и был известным писателем и режиссером, работал в Риме, Лондоне и Нью-Йорке.

В последнее время активно занимался писательством, в частности сочинял стихи, сказки, писал рассказы для детей.

Что известно о 5 сезоне "Эмили в Париже"

На днях создатели проекта объявили дату выхода нового сезона. Премьера была запланирована на 18 декабря на Netflix. В соцсетях сериала даже показали первые фото из новых эпизодов.

Повлияет ли трагедия на дату выхода шоу, пока не известно. Съемки финального эпизода должны были завершиться 25 августа. Сейчас процесс приостановлен, поскольку помощник режиссера должен был работать над финальной сценой.

