Анна Гресь про відпочинок у Бердянську з дитиною: "Іноді ловили себе на думці, що ми нібито десь не в Україні"

Про враження від Бердянська, чому обрала для відпочинку саме це місто

Мені Бердянськ дуже сподобався. Я про нього багато чула, але раніше ніколи там не була. А цього разу ми вирішили поїхати на відпочинок великою сімейною компанією: разом із малюком, бабусею та дідусем – батьками чоловіка, а також моєю хрещеною, яка за сумісництвом є нянею Тіма (ред. – син Ані).

Мій чоловік Рома до нас приєднався через декілька днів, тому що в нього була робота. Й ось такою великою командою ми вирішили взяти в потязі одне повне купе та поїхати відпочити на море в Україні. Могли б, звичайно, поїхати кудись в Туреччину або в Єгипет, але там потрібно ще тести на коронавірус здавати. А в Україні все своє, рідне. До того ж, на потязі Тім ніколи не катався, і було цікаво, якими будуть його враження.

Про дорогу та про те, як син переніс поїздку

В Бердянськ, як і говорила, ми добиралися потягом. Їхали десь 16-17 годин. На подив, Тімоша чудово почувався і переніс дорогу добре. Ось я була варена - це факт. Адже я не брала окремої полиці для Тіма, тому що все одно не залишила б сина одного. Боялася, що він впаде. Всю дорогу, доки малюк спав, я його притримувала, й відповідно поспати практично не вдалося.

Тім, син Анни Гресь (фото: НЛО TV)

Про те, як розважала дитину в дорозі

Коли минулої осені ми летіли на літаку в Єгипет, і переліт був недовгий, - години 3-4 - то в хід ішли мультики та різні малювалки. Також ходили по салону, грали з ілюмінатором, поручнями, розглядали роздаткові матеріали, які зазвичай лежать у спинках сидінь. А тут уже був потяг - щось новеньке для сина. Проте він дуже швидко дослідив купе, подивився, що там є, походив по коридору. Загалом, на шляху до Бердянська Тіму все подобалось. Йому було цікаво, він лазив у всіх родичів по руках, все вивчав.

Але дорогою назад все було набагато активніше. Спочатку він вимагав у мене мультики - і отримав. Потім до нас у гості в купе прийшла маленька сусідка Валерія - дівчинка, рочків 3-х. Вони почали грати з Тімасею, обмінюватися іграшками, бігати коридором. Після ми з малюком їли полуничку, дивилися у вікно. Допомогло, що нас було багато, - можна було мінятися й гратися з Тімом по черзі.

День сім'ї: українські ТБ-зірки розповіли про баланс між роботою та особистим життям

Про ситуацію в Бердянську в зв'язку з коронавірусом. Чи вдалося погуляли містом

Чесно кажучи, ми не помітили істотних обмежень. Людей було небагато. У нас взагалі була своя територія- ми жили в бунгало. З людьми перетиналися лише в їдальні. І навіть там якихось особливих запобіжних заходів не спостерігалося. Все було дуже комфортно. Ми навіть нікуди не виїжджали за межі нашої бази відпочинку. Там було все необхідне: де поїсти, де поспати, де погуляти.

На території були дитячий майданчик, дорослий аквапарк із класними гірками та дитячою зоною з басейном, зелена зона, різноманітні фонтани та навіть мінізоопарк. Мені дуже сподобалося. Нам всього вистачало, й не було сенсу кудись виїжджати.

На території готелю був свій аквапарк (фото: НЛО TV)

Про умови проживання на відпочинку, зручності

Ми жили в двоповерховому сімейному бунгало. Там була своя кухня, а також вихід до басейну, розрахованого на сім будиночків. Але чи то в нас не було сусідів, чи то вони були якісь дуже тихі, спокійні й не любителі басейну. Тому що фактично біля води тусувалася тільки наша сім'я. До того ж, до моря нам було метрів сто, адже жили ми прямо на березі.

На другому поверсі в нас були спальні та дві ванні кімнати. І особливий плюс для мене - наявність самої ванни, якої мені дуже не вистачало, тому що вдома у нас тільки душ. Словом, я взяла з собою бомбочки для ванни та влаштувала собі аж два вечори релаксу з ритуалами краси - скрабами, масками й усім іншим.

У спекотну країну або на дачу: косметолог розповіла, що точно треба взяти з косметики у відпустку

Про харчування у відпустці

Харчування не було включено до вартості проживання. Можна було їсти в їдальні, але суворо за часом. Або ж іти в ресторан, але там сніданок коштував 250 грн з людини, а нас п'ятеро дорослих. Тому це було економічно не дуже вигідно.

З малюком у відпустці: складно, але можна (фото: НЛО TV)

Але плюс в тому, що в нас у бунгало була власна кухня. Тому ми домовилися, що снідаємо вдома, не поспішаючи та не прив'язуючись до якогось часу. Варили собі каші, смажили яйця, свекруха робила млинці. А обідали та вечеряли вже в їдальні.

Коштувало це адекватних грошей: близько 175 грн за обід і 120 грн - за вечерю. Було смачно. Якщо хотіли чогось понад, то йшли в ресторан або замовляли їжу в бунгало. Ціни були ресторанні, можна навіть сказати київські, але подача дуже красива, а страви смачні. До речі, борщ був чудовий. До нього ще сало нарізали в комплекті. Дуже смачно було. Пригадую - й аж слинка котиться!

Про те, як організовувала харчування сина

Снідали ми вдома. Варили Тіму кашку та м'ясо. Бувало, замовляла синові в ресторані варену картопельку чи борщ. Обід і вечерю я частково давала малюкові з загального столу - те, що йому можна було, щось дієтичне. Тому що я його обмежую в харчуванні й не даю все підряд. Наприклад, різноманітні тортики, чіпси, снеки та газовану воду він в принципі не куштував і не знає, що це таке.

В якийсь момент здалося, що сім'я відпочиває за кордоном (фото: НЛО TV)

Але в Бердянську, до речі, в їдальні один раз ми вирішили дати Тіму сік з пакетика. Після цього його обсипало, і я вчергове переконалася, що не треба дозволяти синові пити цю хімію. Краще водичка. Вода - найкращий напій для дитини. Також з собою я брала суміш. Грудне вигодовування я закінчила, коли синові був рік і чотири місяці, але він дотепер прокидається ночами та п'є суміш із пляшечки. І, звичайно, з собою я брала баночки з дитячим харчуванням - овочами та м'ясом. Я до них нормально ставлюся. Навіть лікар Комаровський не проти них.

Про погоду на відпочинку та чи комфортно було купатися в морі

Тім у морі не купався. У перші дні взагалі було дуже сіро, вогко та холодно. Я ж у морі купалася всього два рази. Лише до кінця нашого відпочинку якось розпогодилося, стало тепло й навіть спекотно. Ми просто відпочивали. Навіть дихати морським повітрям - це набагато краще, ніж сидіти в Києві зі смогом і дихати вихлопними газами. В останні дні Тімаська вже й у басейні купався – йому дуже подобалося. До речі, в басейні, як нам сказали, була морська очищена вода. Тому сенсу йти в холодне море з хвилями та піском ми не бачили. Нам і так було чудово.

До моря часто не доходили, бо вистачало і басейну з солоною морською водою (фото: НЛО TV)

Чи хотіла би знову повернутися до Бердянська, якби випала така нагода

В цілому, якби не дорога, то можна й повернутися. І бажано тижні на два-три. Тому що мені не вистачило цих шести ночей. Адже там дійсно був класний відпочинок. Місто активно розвивається. Іноді навіть ловили себе на думці, що ми нібито десь не в Україні. Звичайно, були ситуації, від яких віє залишками "совка". Наприклад, коли я вирішила піти в соляну кімнату, там не було медсестри, яка б мене пустила. Як виявилося, у неї був вихідний і взагалі короткий день. Я звикла, що, якщо це відпочинок, значить всі завжди працюють. Як виявилося, не скрізь.

Про те, чи реально мамі з маленькою дитиною якісно відпочити під час відпустки

Одній взагалі не варіант відпочити. З кимось на пару - можливо. Що більше людей, то більша ймовірність мамі розслабитися. Наприклад, одного разу я їздила в Єгипет тільки з хрещеною та малюком. І якось не могла спокійно побути наодинці й видихнути - весь час або з сином один на один, або ми всі разом з хрещеною. Якщо сама кудись ішла, то з почуттям провини, що хрещена зараз із Тімом, а малюк сумує та думає, де мама. А коли нас більше, то ми з чоловіком, наприклад, можемо піти купатися, а син із бабусею та з дідусем тусується - йому весело й нам класно. Загалом, як на мене, що більше народу, то більша ймовірність відпочити.