Анна Гресь об отдыхе в Бердянске с ребенком: "Иногда ловили себя на мысли, что мы как будто бы где-то не в Украине"

Почему выбрала для отдыха именно этот город

Мне Бердянск очень понравился. Я о нем наслышана, но ранее никогда там не была. А в этот раз мы решили поехать на отдых большой семейной компанией: вместе с малышом, бабушкой и дедушкой – родителями мужа, а также моей крестной, которая по совместительству является няней Тима (ред. – сын Ани).

Мой муж Рома к нам присоединился через пару дней, потому что у него была работа. И вот такой большой командой мы решили взять в поезде одно полное купе и поехать отдохнуть на море в Украине. Могли бы, конечно, поехать куда-то в Турцию или в Египет, но там нужно еще тесты на коронавируссдавать. А в Украине все свое, родное. К тому же на поезде Тим никогда не катался, и было интересно, какими будут его впечатления.

О дороге и о том, как сын перенес поездку

В Бердянск, как и говорила, мы добирались на поезде. Ехали где-то 16-17 часов. К удивлению, Тимоша себя отлично чувствовал и перенес дорогу хорошо. Вот я была вареная - это факт. Ведь я не брала отдельную полку для Тима, потому как все равно не оставила бы сына одного. Боялась, что он упадет. Всю дорогу, пока малыш спал, я его придерживала и, соответственно, поспать практически не удалось.

Тим, сын Анны Гресь (фото: НЛО TV)

Как развлекала ребенка в дороге

Когда прошлой осенью мы летели на самолете в Египет, и перелет был недолгий, - часа 3-4 - то в ход шли мультики и различные рисовалки. Также ходили по салону, играли с иллюминатором, поручнями, рассматривали раздаточные материалы, которые обычно лежат в спинках сидений. А здесь уже был поезд - что-то новенькое для сына. Но он очень быстро исследовал купе, посмотрел, что там есть, походил по коридору. В общем, по пути в Бердянск Тиму все нравилось. Ему было интересно, он лазил у всех родственников по рукам, все изучал.

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Но на обратной дороге все было гораздо активнее. Сначала он потребовал у меня мультики - и получил их. Потом к нам в гости в купе пришла маленькая соседка Валерия - девочка, годиков 3-х. Они начали играть с Тимасей, меняться игрушками, бегать по коридору. После мы с малышом ели клубнику и просто смотрели в окно. Помогло, что нас было много, - можно было меняться и играть с Тимом по очереди.

О ситуации в Бердянске в связи с коронавирусом. Удалось ли погулять по городу

Честно говоря, мы не заметили значимых ограничений. Людей было немного. У нас вообще была своя территория - мы жили в бунгало. С людьми пересекались только в столовой. И даже там каких-то особых мер предосторожности не наблюдалось. Все было очень комфортно. Мы даже никуда не выезжали за пределы нашей базы отдыха. Там было все необходимое: где поесть, где поспать, где погулять.

На территории были детская площадка, взрослый аквапарк с классными горками и детской зоной с бассейном, зеленая зона, разнообразные фонтаны и даже мини-зоопарк. Мне очень понравилось. Нам всего хватало, и не было смысла куда-то выезжать.

На территории отеля был свой аквапарк (фото: НЛО TV)

Об условиях проживания на отдыхе, удобствах

Мы жили в двухэтажном семейном бунгало. Там была своя кухня, а также выход к бассейну, рассчитанному на семь домиков. Но либо у нас не было соседей, либо они были какие-то очень тихие, спокойные и не любители бассейна. Потому что по факту возле воды тусовалась только наша семья. К тому же, до моря нам было метров сто, ведь жили мы прямо на берегу.

На втором этаже у нас были спальни и две ванные комнаты. И особый плюс для меня - наличие самой ванны, которой мне очень не хватало, потому что дома у нас только душ. В общем, я взяла с собой бомбочки для ванны и устроила себе аж два вечера релакса с ритуалами красоты - скрабами, масками и всем прочим.

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О питании в отпуске

Питание не было включено в стоимость проживания. Можно было есть в столовой, но строго по времени. Или же идти в ресторан, но там завтрак стоил 250 грн с человека, а нас пятеро взрослых. Потому это было экономически не очень выгодно.

С малышом в отпуске: сложно, но можно (фото: НЛО TV)

Но плюс в том, что у нас в бунгало была собственная кухня. Поэтому мы договорились, что завтракаем дома, не спеша и не привязываясь к какому-то времени. Варили себе каши, жарили яйца, свекровь делала блинчики. А обедали и ужинали уже в столовке.

Стоило это вменяемых денег: около 175 грн за обед и 120 грн - за ужин. Было вкусно. Если хотели чего-то сверх, то шли в ресторан или заказывали еду в бунгало. Цены были ресторанные, можно даже сказать киевские, но подача очень красивая, а блюда вкусные. Кстати, борщ был замечателен. К нему еще сало нарезали в комплекте. Очень вкусно было. Вспоминаю - и аж слюнки текут!

О том, как организовывала питание сына

Завтракали мы дома. Варили Тиму кашу и мясо. Бывало, что заказывала сыну в ресторане вареную картошечку или борщ. Обед и ужин я частично давала малышу с общего стола - то, что ему можно было, что-то диетическое. Потому что я его ограничиваю в питании и не даю все подряд. Например, разнообразные тортики, чипсы, снеки и газировки он в принципе не пробовал и не знает, что это такое.

В какой-то момент показалось, что семья отдыхает за границей (фото: НЛО TV)

Но в Бердянске, кстати, в столовке один раз мы решили дать Тиму сок из пакетика. После этого его обсыпало, и я в очередной раз убедилась, что не надо разрешать сыну пить эту химию. Лучше водичка. Вода - самый лучший напиток для ребенка. Также с собой я брала смесь. Грудное вскармливание я закончила, когда сыну был год и четыре месяца, но он до сих пор просыпается по ночам и пьет смесь из бутылочки. И, конечно, с собой я брала баночки с детским питанием - овощами и мясом. Я к ним нормально отношусь. Даже доктор Комаровский не против них.

О погоде на отдыхе и о том, комфортно ли было купаться в море

Тим в море не купался. В первые дни вообще было очень серо, сыро и холодно. Я же в море купалась всего два раза. Только к концу нашего отдыха как-то распогодилось, стало тепло и даже жарко. Мы просто отдыхали. Даже дышать морским воздухом - это намного лучше, чем сидеть в Киеве со смогом и дышать выхлопными газами. В последние дни Тимаська уже и в бассейне купался- ему очень нравилось. К слову, в бассейне, как нам сказали, была морская очищенная вода. Поэтому смысла идти в холодное море с волнами и песком мы не видели. Нам и так было замечательно.

До моря часто не доходили, потому что хватало и бассейна с соленой морской водой (фото: НЛО TV)

О том, хотелось ли бы снова вернуться в Бердянск, если бы выдалась такая возможность

В целом, если бы не дорога, то можно и вернуться. И, желательно, недельки на две-три. Потому что мне не хватило этих шести ночей. Ведь там действительно был классный отдых. Город активно развивается. Иногда даже ловили себя на мысли, что мы как будто бы где-то не в Украине. Конечно, были ситуации, от которых веет остатками "совка". Например, когда я решила пойти в соляную комнату, там не было медсестры, которая бы меня пустила. Как оказалось, у нее был выходной и вообще короткий день. Я привыкла, что, если это отдых, значит все всегда работают. Как оказалось, не везде.

О том, реально ли маме с маленьким ребенком качественно отдохнуть во время отпуска

Одной вообще не вариант отдохнуть. С кем-то на пару - возможно. Чем больше людей, тем больше вероятность маме расслабиться. К примеру, однажды я ездила в Египет только с крестной и малышом. И как-то не могла спокойно побыть наедине и выдохнуть - все время либо с сыном один на один, либо мы все вместе с крестной. Если сама куда-то шла, то с чувством вины, что крестная сейчас с Тимом, а малыш скучает и думает, где мама. А когда нас больше, то мы с мужем, к примеру, можем пойти купаться, а сын с бабушкой и с дедушкой тусуется - ему весело и нам классно. В общем, как по мне, чем больше народу, тем больше вероятность отдохнуть.