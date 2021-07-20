Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах
Які укладання і зачіски найкраще виглядають на фото в Instagram? Вони користуються популярністю у топових блогерів, тому що з ними легко виглядати на всі сто відсотків!
Стиліст Файіла Еспібі в своєму блозі в Instagram показала ці укладання та розповіла, як краще такі носити.
Самі топові зачіски Instagram, які легко повторити вдома
- Легкі / недбалі локони - найпопулярніше укладання. Забудьте про структуровані / пружні кільця.
- Чубчик (прямий, густий, або на дві сторони) - літнє прочитання стрижки шеггі.
- Гладкий тугий або недбалий пучок з пасмами, що вибиваються, версія вечірнього укладання на теплі дні.
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- Кінський хвіст, переважно низький, перехоплений стрічками або косинкою, - тренд з минулого сезону.
Пасма / косички біля лиця - відсилання до стилістики 90-х років, актуальна тема з минулого року.
Розпущене волосся, прибране під косинку - цікавий спосіб виглядати яскраво і небанально цього літа.
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Волосся, зібране в крабик, - довгограючий комфортний і практичний тренд, особливо - для власниць довгого волосся.
Класична коса, перехоплена джгутами / гумками біля основи і кінчиків волосся.
Такі зачіски відмінно виглядають на фото в Instagram (фото: instagram.com/faila_spb)
Зверніть увагу! Коса, прикрашена джгутами по всій довжині росту волосся, в цьому сезоні не так актуальна, як була в минулому.
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