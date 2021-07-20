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Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

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Вівторок 20 липня 2021 10:07
Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах Легке і недбале укладання - самий топ (фото: instagram.com/meredithmickelson)
Автор: Тетяна Турчанікова

Які укладання і зачіски найкраще виглядають на фото в Instagram? Вони користуються популярністю у топових блогерів, тому що з ними легко виглядати на всі сто відсотків!

Стиліст Файіла Еспібі в своєму блозі в Instagram показала ці укладання та розповіла, як краще такі носити.

Самі топові зачіски Instagram, які легко повторити вдома

  • Легкі / недбалі локони - найпопулярніше укладання. Забудьте про структуровані / пружні кільця.

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

  • Чубчик (прямий, густий, або на дві сторони) - літнє прочитання стрижки шеггі.

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

  • Гладкий тугий або недбалий пучок з пасмами, що вибиваються, версія вечірнього укладання на теплі дні.

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Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

  • Кінський хвіст, переважно низький, перехоплений стрічками або косинкою, - тренд з минулого сезону.

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

Пасма / косички біля лиця - відсилання до стилістики 90-х років, актуальна тема з минулого року.

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

Розпущене волосся, прибране під косинку - цікавий спосіб виглядати яскраво і небанально цього літа.

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Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

Волосся, зібране в крабик, - довгограючий комфортний і практичний тренд, особливо - для власниць довгого волосся.

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

Класична коса, перехоплена джгутами / гумками біля основи і кінчиків волосся.

Топ зачісок популярних інста-блогерів, які легко повторити в домашніх умовах

Такі зачіски відмінно виглядають на фото в Instagram (фото: instagram.com/faila_spb)

Зверніть увагу! Коса, прикрашена джгутами по всій довжині росту волосся, в цьому сезоні не так актуальна, як була в минулому.

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