+11, ожеледиця і туман: погода в Україні продовжить дивувати аномаліями

Погода в Україні 14 грудня, в понеділок буде мокрою і слизькою. Опади очікуються переважно в центральних, північно-східних, північних і деяких південних регіонах. На заході країни, а також південному сході та в більшості південних областей – ясна погода з мінливою хмарністю. При цьому середня денна температура по країні буде коливатися в середньому від -1 до +2 градусів тепла. Детальний прогноз погоди опублікований на сайті Українського гідрометцентру.

Як уточнюється в прогнозі, найтепліше впродовж дня в Україні буде на півдні країни, де стовпчики термометрів піднімуться до +2... +6 градусів. Там через високі показники тепла і в нічний час очікується не нижче +2 градусів, тому ожеледиці синоптики в цих областях не прогнозують. На Кримському півострові очікується аномальне тепло до +9... +11 градусів і сонце, вночі – до +4... +6 градусів.

Проте в центральних, східних і північних областях очікується -1... +2 градуси протягом дня. Температура залишиться на таких позначках і вночі. У деяких областях і на заході, а також у Кіровоградській і Дніпропетровській областях вдень очікується до +4 градусів.

Погода в Україні 14 грудня буде дощовою і з туманами (карта: meteo.gov.ua)

Разом з тим в Укргідрометцентрі прогнозують сильні пориви вітру – до 5-10 метрів в секунду. Також фахівці додали, що в понеділок вранці країну накриє туман.

Нагадаємо, що раніше свій прогноз на понеділок 14 грудня дала синоптик Наталка Діденко.

Також ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів.