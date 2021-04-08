18-річна дочка Олени Кравець запалила відвертими знімками

Томна фотосесія зроблена в чорно-білих тонах. Дівчина одягнена в темні джинси і ажурне біле боді, яка вона показала, розстебнувши сорочку. На шиї у Маші - чокер з "перлин".

Пози Маші і вираз обличчя дуже млосні, що не могли не помітити її дописувачі, які навперебій почали закидати її "вогняними" смайлами.

"Позую", - лаконічно підписала фото Марія.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/maarriill)

Шанувальники захоплюються новою фотосесією. Ось що вони пишуть у коментарях:

Гарнюня!

Краса!

Найкрасивіша!

Неймовірна

Ты беспощадна, когда нарядна.

Зазначимо, що знаменита гумористка Олена Кравець стала мамою тричі - у 2003 році вона народила дочку Марію, а в 2016-му - двійнят Івана і Катерину.