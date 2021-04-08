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18-річна дочка Олени Кравець запалила відвертими знімками

Автор: Світлана Мащенко

Підросла дочка гумористи Олени Кравець Марія похизувалася в мережі відвертими фото, на яких вона позує в дещо провокаційному вбранні. Шанувальники в один голос твердять: знімки - вогонь!

Кадрами дівчина поділилася у своєму блозі в Instagram

Томна фотосесія зроблена в чорно-білих тонах. Дівчина одягнена в темні джинси і ажурне біле боді, яка вона показала, розстебнувши сорочку. На шиї у Маші - чокер з "перлин".

Пози Маші і вираз обличчя дуже млосні, що не могли не помітити її дописувачі, які навперебій почали закидати її "вогняними" смайлами.

"Позую", - лаконічно підписала фото Марія.

Фото: Марія Кравець (instagram.com/maarriill)

Шанувальники захоплюються новою фотосесією. Ось що вони пишуть у коментарях:

  • Гарнюня!
  • Краса!
  • Найкрасивіша!
  • Неймовірна
  • Ты беспощадна, когда нарядна.

Зазначимо, що знаменита гумористка Олена Кравець стала мамою тричі - у 2003 році вона народила дочку Марію, а в 2016-му - двійнят Івана і Катерину.

Нещодавно Олена вперше вивела у світ молодших дітей, показавши їх широкій публіці.

Також ми писали, що Олена Кравець зробила заяву про свою подальшу участь у "Жіночому кварталі".

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Новини України Олена КравецьМария Кравец
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