Якщо БАДи не працюють: нутриціолог розповіла, як отримати справжній результат

Фахівець з харчування зазначила, що вона вирішила прояснити ситуацію не для тих випадків, коли препарати просто неправильно підібрані, часто - самостійно, "методом тику".

"Наприклад, коли ви зробили це самі, керуючись принципом "в інтернеті десь читала...". Ми про той випадок, коли все підібрано фахівцем: вірно, але не працює", - написала Катерина.

Не варто "призначати" собі вітаміни самостійно (фото: pexels.com)

Йенсен написала, що БАДи - це вітаміни і мінерали, трави та інші корисні речовини, які покликані допомогти відновити дефіцити тих чи інших речовин, надати загоювальну чи протизапальну дію.

Чому БАДи не працюють

"Загалом - чарівні пігулки, та й годі! Так чому ж таке "диво" не працює на вас? Все просто. Всі БАДи, якими б правильними і чарівними вони не були, виступають в ролі якогось пластиру, який намагається вирішити вашу проблему, яка... взялася не з повітря. А від цілком собі фізичних і реальних проблем або у вашому харчуванні, або в способі життя.

Нестача будь-якої речовини (вітаміну - мінералу) часто виникає не стільки від того, що у вас його немає в харчуванні (хоча, і таке буває), скільки через перевитрати речовини і / або його незасвоєння", - розповіла нутриціолог.

Вона додала, що можна оппитися заліза, але якщо не прибрати джерело витоку заліза (наприклад, рясні місячні), то годі й мріяти про довгострокові поліпшення стану - яке б прекрасне залізо не приймали.

"Або ж ви харчуєтеся їжею, на яку у вас прихована алергія і на яку ваше тіло реагує запаленнями. Наприклад, обожнюєте сири, шинку і вино, але від них у вас руйнуються суглоби. Ви біжите за риб'ячим жиром і куркумою (вони мають протизапальні властивості), щоб знизити больові відчуття від запалених колін, але... віз і нині там. Адже сир з вином так і залишилися у вашому раціоні», - підкреслила нутриціолог.

Йенсен підсумувала, що якщо продовжувати руйнувати себе, намагаючись полегшити процес БАДами, результату не буде.

"Це, не сперечаюся, простіше, ніж міняти харчування і обмежити себе в улюблених продуктах. Проте... і толку від такої тактики небагато. БАДи - це прекрасно, але справжній результат вони дадуть тільки разом зі змінами в харчуванні і способі життя", - написала Катерина.