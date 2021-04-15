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Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі

Автор: Роман Мирончук

Вагітна дружина українського музиканта Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася з фоловерами сімейним фото з прогулянки на березі Дніпра.

Нові знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На фотографіях щаслива пара гуляє в хмарну погоду і тримаються за руки.

Віктор Павлик із дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Думала емоції сьогодні закінчилися. Йду відпочивати і хочу сказати, що дуже люблю чоловіка, наше місто і життя", - написала Катерина.

Користувачі мережі також прокоментували фото.

  • Ви дуже красиві. Катюша, а ви чарівна;
  • Такі щасливі. Нехай так буде завжди;
  • Ого, клас, які круті;
  • Я завжди дивуюся, як у вас так багато мудрості і спокою. Мені ще вчитися і вчитися. Нехай ваше щастя триває дуже довго, легких пологів і здоров'я;
  • Такі щирі, всім завидним на зло;
  • "У твоїй руці моя рука..." Стільки тепла...
  • Чудові;
  • Гарна, позитивна пара. Будьте завжди щасливими і закоханими одне в одного!
  • Дуже красива і щаслива сім'я;
  • Фото просто бомба;
  • Дуже мило і надихає;
  • Катюша, ви така сонячна.

Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про страшну сцену в готелі Єгипту.

Раніше Віктор Павлик показав бідну мамину хату.

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Новини України Виктор ПавликЕкатерина Репяхова
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