Вагітна дружина Віктора Павліка показала фото на відпочинку: такі щасливі

Вагітна дружина українського музиканта Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася з фоловерами сімейним фото з прогулянки на березі Дніпра.
Нові знімки вона опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На фотографіях щаслива пара гуляє в хмарну погоду і тримаються за руки.
Віктор Павлик із дружиною (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Думала емоції сьогодні закінчилися. Йду відпочивати і хочу сказати, що дуже люблю чоловіка, наше місто і життя", - написала Катерина.
Користувачі мережі також прокоментували фото.
Нагадаємо, вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про страшну сцену в готелі Єгипту.
Раніше Віктор Павлик показав бідну мамину хату.