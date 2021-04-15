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Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые

Автор: Роман Мирончук

Беременная супруга украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками семейным фото с прогулки на берегу Днепра.

Новые снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фотографиях счастливая пара гуляет в облачную погоду и держаться за руки.

Виктор Павлик с женой (фото: instagram.com/repyahovakate)

"Думала эмоции на сегодняшний день закончились. Иду отдыхать и хочу сказать, что очень люблю мужа, наш город и жизнь", - написала Екатерина.

Пользователи сети также прокомментировали фото.

  • Красивые вы очень. Катюша, а вы волшебная;
  • Такие счастливые. Пусть так будет всегда;
  • Ого, класс, какие крутые;
  • Я всегда поражаюсь как в вас так много мудрости и спокойствия. Мне этому еще учиться и учиться. Пусть ваше счастье длится очень долго, легких родов и здоровья;
  • Такие искренние, всем завидным назло;
  • "В твоей руке - моя рука..." Столько тепла...
  • Замечательные;
  • Красивая, позитивная пара. Будьте всегда такими счастливыми и влюблёнными друг в друга!
  • Очень красивая и счастливая семья;
  • Фото просто бомба;
  • Очень мило и вдохновляет;
  • Катюша, вы такая солнечная.

Напомним, беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта.

Ранее Виктор Павлик показал бедную мамину хату.

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Новости Украины Виктор ПавликЕкатерина Репяхова
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