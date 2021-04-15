Беременная жена Виктора Павлика показала фото на отдыхе: такие счастливые

Беременная супруга украинского музыканта Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась с подписчиками семейным фото с прогулки на берегу Днепра.
Новые снимки она опубликовала на своей странице в Instagram.
На фотографиях счастливая пара гуляет в облачную погоду и держаться за руки.
Виктор Павлик с женой (фото: instagram.com/repyahovakate)
"Думала эмоции на сегодняшний день закончились. Иду отдыхать и хочу сказать, что очень люблю мужа, наш город и жизнь", - написала Екатерина.
Пользователи сети также прокомментировали фото.
Напомним, беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта.
Ранее Виктор Павлик показал бедную мамину хату.