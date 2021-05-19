Келих вина перед сном: нутриціолог розповіла, чи дійсно це корисно

Алкоголь - не що інше, як міні-наркоз! А кращого легального засобу догляду від реальності поки не придумали. Тому, якщо мета - зняти стрес і втекти від реального нестерпного і важкого життя, то келих вина прекрасно впорається із завданням. Якщо ж є потреба не прокидатися ночами (часто теж - один з наслідків стресу і тривоги), то і тут вино може допомогти.

Пити вино - корисно чи ні? (фото: pexels)

Але якщо без жартів, то будь-який алкоголь перед сном - не найкраща ідея. І вино - не виняток. Завдяки притупленню мозкової активності, ви дійсно позбавляєтеся від неприємних думок і, ніби, розслабляєтеся. Але насправді - заважаєте своєму нічному сну. Адже алкоголь - це рідкий цукор, а цукор в такій концентрації дає скачки глюкози в крові: спочатку різке зростання, а потім падіння (ви відчуваєте це спочатку, як поліпшення настрою, а потім - як втому).

Вам здається, що ви швидко засинаєте і міцно спите. Але спробуйте виміряти якість такого сну - і ви зрозумієте, що він стає менш спокійним. Є десятки досліджень на цю тему.

Виходить замкнуте коло: ввечері зняли стрес вином - вночі погано спали - вранці прокинулися вже втомленими - вам необхідний кофеїн, щоб прожити день. В результаті ви знову проживаєте свій день на американських гірках.

Енергії немає і від цього підвищується дратівливість і стрес - ввечері ви знову напружені - випиваєте вино, щоб розслабитися... і далі все по колу!

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Звичайно, ніхто не забороняє випити пару келихів вина. Найкраще - щоб ви цими двома келихами в тиждень і обмежилися. Не варто робити вечірнє вино щоденною звичкою. Ставтеся до нього, як до торту: не корисно, але ви любите смак і вам подобається миттєва дія. Так буде чесніше.

Як не крути, алкоголь погано впливає на один з головних наших органів - печінку.