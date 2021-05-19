Бокал вина перед сном: нутрициолог рассказала, действительно ли это полезно

Алкоголь - не что иное, как мини-наркоз! А лучшего легального средства ухода от реальности пока не придумали. Поэтому, если цель - снять стресс и сбежать от реальной невыносимой и тяжелой жизни, то бокал вина прекрасно справится с задачей. Если же есть потребность не просыпаться по ночам (часто тоже - одно из последствий стресса и тревоги), то и тут вино может помочь.

Пить вино - полезно или нет? (фото: pexels)

Но если без шуток, то любой алкоголь перед сном - не лучшая идея. И вино - не исключение. Благодаря притуплению мозговой активности, вы действительно избавляетесь от неприятных мыслей и, вроде как, расслабляетесь. Но на самом деле - мешаете своему ночному сну. Ведь алкоголь - это жидкий сахар, а сахар в такой концентрации дает скачки глюкозы в крови: сначала резкий рост, а потом падение (вы чувствуете это сначала, как улучшение настроения, а потом - как усталость).

Вам кажется, что вы быстро засыпаете и крепко спите. Но попробуйте измерить качество такого сна - и вы поймете, что он становится менее спокойным. Есть десятки исследований на эту тему.

Получается замкнутый круг: вечером сняли стресс вином - ночью плохо спали - утром проснулись уже уставшими - вам необходим кофеин, чтобы прожить день. В результате вы опять проживаете свой день на американских горках.

Энергии нет и от этого повышается раздражительность и стресс - вечером вы опять взвинчены - выпиваете вино, чтобы расслабиться… и дальше все по кругу!

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Конечно, никто не запрещает выпить пару бокалов вина. Самое лучшее - чтобы вы этими двумя бокалами в неделю и ограничились. Не стоит делать вечернее вино ежедневной привычкой. Относитесь к нему, как к торту: не полезно, но вы любите вкус и вам нравится сиюминутное действие. Так будет честнее.

Как ни крути, алкоголь плохо влияет на один из главных наших органов - печень.