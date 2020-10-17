Буде багато конфліктів: жіночий гороскоп на тиждень з 19 по 25 жовтня

Гороскоп для жінок всіх знаків Зодіаку на наступний тиждень з 19 по 25 жовтня розповість про ті випробування, які доведеться пройти представницям прекрасної статі. Астрологи кажуть, що тиждень буде непростий і нас чекають виклики, труднощі, випробування. Але і хороше теж буде, і буде його багато.

Пропонуємо вам ознайомитися з перспективами, надіями і попередженнями на наступний тиждень від астрологів. Вони дали цінну пораду кожній представниці зодіакального сузір'я, як з легкістю прожити цей період, не наробити дурниць і вийти переможницею. Про це пише amurmedia.

Жінка-Овен

На початку тижня ви зможете проявити себе з найкращого боку, а ще ви станете магнітом для фінансових вливань. Але пам'ятайте: зірки допомагають тільки тим, хто шлях до щастя будує чесно. А ось з середи можуть виникати непорозуміння в родині. І вам належить шукати компроміси, щоб повернути гармонію в сім'ю.

Жінка-Телець

На тижні з 19 по 25 жовтня ви зможете приділити увагу не тільки роботи, але і рідним людям. Зміцнюйте сімейні узи, адже ці люди саме ті, хто прийде до вас у важку хвилину. Мисліть позитивно, домовляйтеся, шукайте точки дотику. Ваша воля до перемоги зможе захистити вас від труднощів і ви з легкістю приймете найважчі завдання.

Жінка-Близнюки

Близнюкам на початку тижня варто звернути увагу на незавершені справи. Зірки і планети будуть диктувати свої правила, і жінкам цього Знаку належить впритул зайнятися завершенням поточної роботи. Друга половина тижня буде більш спокійною, а значить, буде час на улюблені захоплення. Астрологи рекомендують жінкам-Близнюкам розвивати вроджені таланти, завдяки яким буде простіше добиватися нових успіхів у справах і особистому житті.

Жінка-Рак

Зверніть протягом наступного тижня увагу на себе і на свої потреби. Енергетика періоду буде дуже позитивною. Займайтеся всім, що приносить задоволення, допомагає розвиватися. Знайдіть нове хобі, приділіть увагу спорту, навчанню. Будь-які справи у період з 19 по 25 жовтня будуть вам під силу, якщо вірити в себе і не піддаватися на вмовляння з боку.

Жінка-Лев

Починаючи з понеділка жінкам-Левам варто привести почуття в порядок, інакше можете постраждати через свою впертість і плутанину в голові. Вміння знаходити компромісні рішення і вчасно зупинятися вбережуть від помилок і конфліктів, як у діловому середовищі, так і з близькими людьми. Слухайте внутрішній голос і добре обмірковуйте кожне своє рішення.

Жінка-Діва

У Дів з'явиться відмінний шанс переглянути плани і відмовитися від усього, що застаріло і віджило своє. Успіх дам цього Знака буде в їхніх руках, тому не можна упускати можливості, надані долею. Увага до деталей і внутрішнє чуття допоможуть вибрати правильний напрямок, а також привернути в своє життя все найважливіше: щастя, любов і гармонію.

Жінка-Терези

Терезам варто перемикнутися з роботи на створення затишку і комфорту в домі. Облаштування сімейного гніздечка допоможе закоханим Терезам знайти гармонію у відносинах, а одиноким - отримати довгоочікуване кохання. На початку тижня вам варто приділити увагу питанням, пов'язаним з фінансами: енергетика зірок і планет буде прихильною для залучення прибутку.

Жінка-Скорпіон

Скорпіонам на цьому тижні досягти нових звершень допоможе внутрішнє чуття. Увагу до незначних деталей допоможе не помилитися при виборі напрямку, а також уникнути непотрібних конфліктів. Привернути любов самотні Скорпіони зможуть, якщо перестануть зациклюватися на думці про самотність, відпустять ситуацію і перестануть шукати в собі недоліки.

Жінка-Стрілець

Енергетика зірок і планет на цьому тижні буде в деякому дисонансі, і через це дами-Стрільці можуть відчувати відтік енергії і нервозність. Таке положення справ може стати причиною небажаних конфліктів і зниження працездатності, а значить, потрібно поповнювати запас сил і залучати в життя позитивні думки. Оптимістичний настрій врятує від неприємних ситуацій і допоможе з легкістю долати тимчасові труднощі.

Жінка-Козеріг

На цьому тижні Козероги можуть розраховувати на всебічну підтримку і допомогу планет. Не пропустіть шанс, адже такий нескоро випаде. У вас є можливість досягти успіху і здійснити давно задумане. Жінки-Козероги зможуть вибрати вірний напрямок і з легкістю прийти до бажаної мети. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу і інтуїції.

Жінка-Водолій

На цьому тижні ви струснетеся і розкриєте в собі дрімаючі таланти. Ви будете активні і без зусиль підкорите нові вершини. Крім того, ви не будете обділені увагою з боку оточуючих. Це дасть вам можливість використовувати зв'язки в діловій сфері і фліртувати з важливими для вас людьми. Ваша чуттєвість і самооцінка будуть на високому рівні.

Жінка-Риби

Рибам астрологи радять зайнятися саморозвитком. Це допоможе вам підвищити самооцінку, домогтися великих успіхів у діловій сфері. Якщо початок тижня якомога краще підійде для роботи, то його закінчення присвятіть романтиці. Не відмовляйтеся від побачень, є шанс знайти другу половинку. А Риби у стосунках навчаться краще розуміти своїх партнерів.

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