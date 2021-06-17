Якщо почуття охололи: топ-5 порад психолога, як розпалити вогонь у відносинах

Одне з найпопулярніших питань, які люди задають психологу, звучить так: "Що робити, якщо почуття охололи?".
Спеціально для Lite психологиня і коуч на каналі "Україна" Олена Адамова дала поради, як розпалити вогонь у подружньому житті.
"Давайте будемо дорослими і припинимо очікувати того, що відносини завжди повинні бути на піку. Життя у відносинах, в парі, в бізнесі або дружбі, розвивається по-синусоїді: то густо, то порожньо.
Але треба стежити, щоб вони не дійшли до точки і не перестали бути подружніми, цікавими. А ще гірше-мертвими, коли не хочеться обніматися, перебувати удвох, зате хочеться покласти перегородку між вами в ліжку", - коментує психологиня.
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Фліртуйте, ніби ви вчора познайомилися (фото: pexels.com)
Крім того, Олена Адамова радить не тільки спілкуватися, але і фліртувати один з одним так, як ви це робили на початку відносин - в найромантичніший період, або так, як би ви робили це з новим партнером. Приносьте нову насолоду у ваше сімейне життя!
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