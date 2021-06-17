Если чувства остыли: топ-5 советов психолога, как разжечь огонь в отношениях

"Давайте будем взрослыми и прекратим ожидать того, что отношения всегда должны быть на пике. Жизнь в отношениях, в паре, в бизнесе или дружбе, развивается по-синусоиде: то густо, то пусто.

Но надо следить, чтобы они не дошли до точки и не перестали быть супружескими, интересными. А еще хуже - мертвыми, когда не хочется обниматься, находиться вдвоем, зато хочется положить перегородку между вами в постели», - комментирует психологиня.

Правильно ссориться с мужчиной: топ-4 совета от психолога, как намекнуть на его ошибки

Простые правила, которые помогут разжечь огонь в отношениях:

без претензий. Запомните: никто никому ничего не должен. Вы только должны быть счастливыми, тогда легко зажигать друг друга.

Запомните: никто никому ничего не должен. Вы только должны быть счастливыми, тогда легко зажигать друг друга. хвалить за хорошее. Замечайте простые вещи, которые ваш партер выполняет хорошо: "какой вкусный обед ты приготовил" или "как красиво украшена комната".

Замечайте простые вещи, которые ваш партер выполняет хорошо: "какой вкусный обед ты приготовил" или "как красиво украшена комната". приятные воспоминания . Вспоминайте моменты, в которых вы были счастливы - это всегда сближает и дарит позитив.

. Вспоминайте моменты, в которых вы были счастливы - это всегда сближает и дарит позитив. пункты "За что я люблю?". Выпишите их обменяйтесь этими "бумажками счастья".

Выпишите их обменяйтесь этими "бумажками счастья". выражение благодарности. Приятные слова можно сказать лично или же прописать и отправить SMS. Такой поступок удивит и порадует вашу половинку.

Флиртуйте, будто вы вчера познакомились (фото: pexels.com)

Кроме того, Елена Адамова советует не только общаться, но и флиртовать друг с другом так, как вы это делали в начале отношений - в самый романтичный период, или так, как бы вы делали это с новым партнером. Приносите новое наслаждение в вашу семейную жизнь!