Так робить кожен: нутриціолог назвала 3 способи зіпсувати обмін речовин

Обмін речовин покращиться, якщо не робити простих речей, які кожен час від часу робить. Наприклад, якщо людина недосипає, це впливає на стан організму.
Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла нутриціолог і фахівець з функціонального харчування Катерина Йенсен.
Катерина порадила підтримувати нормальний обмін речовин, просто НЕ слідуючи цим трьом шкідливим порадам.
Чому: відсутність сніданку змушує тіло руйнувати м'язи, добуваючи глікоген, який йде на паливо замість відсутньої глюкози з сніданку. Причому, під час процесу вивільнення глікогену ми паралельно активуємо кортизол. І він... знижує обмін речовин!
Якщо перерва між прийомами їжі днем становить більше 4-5 годин, то... відбувається те ж, що і при відсутності сніданку. З усіма витікаючими.
Якщо ми не виспалися, то в хід вступають гормони кортизол і лептин. Про перший я вже говорила вище, а лептин - підвищує апетит, що безпосередньо не вплине на обмін речовин, але зайвої ваги додасть точно", - назвала свої шкідливі поради, яким не варто слідувати, Катерина.
Нагадаємо, нутриціолог розповіла, як прибрати зайві сантиметри з талії без походів в спортзал.
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