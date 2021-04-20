Так делает каждый: нутрициолог назвала 3 способа испортить обмен веществ

Обмен веществ улучшится, если не делать простых вещей, которые каждый время от времени делает. Например, если человек недосыпает, это влияет на все состояние организма.
Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и специалист по функциональному питанию Катерина Йенсен.
Катерина посоветовала поддерживать нормальный обмен веществ, просто НЕ следуя этим трем вредным советам.
Почему: отсутствие завтрака заставляет тело разрушать мышцы, добывая гликоген, который идет на топливо вместо отсутствующей глюкозы из завтрака. Причем, во время процесса высвобождения гликогена мы параллельно активируем кортизол. И он... снижает обмен веществ!
Если перерыв между приемами пищи днем составляет более 4-5 часов, то... происходит то же, что и при отсутствии завтрака. Со всеми вытекающими.
Если мы не выспались, то в ход вступают гормоны кортизол и лептин. Про первый я уже рассказала выше, а лептин - повышает аппетит, что напрямую не отразится на обмене веществ, но лишнего веса добавит точно", - назвала свои вредные советы, которым не стоит следовать, Катерина.
Напомним, нутрициолог рассказала, как убрать лишние сантиметры с талии без походов в спортзал.
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