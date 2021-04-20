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Так делает каждый: нутрициолог назвала 3 способа испортить обмен веществ

Автор: Татьяна Турчаникова

Обмен веществ улучшится, если не делать простых вещей, которые каждый время от времени делает. Например, если человек недосыпает, это влияет на все состояние организма.

Об этом в своем микроблоге Instagram рассказала нутрициолог и специалист по функциональному питанию Катерина Йенсен.

Катерина посоветовала поддерживать нормальный обмен веществ, просто НЕ следуя этим трем вредным советам.

Иногда советы лучше запоминаются в шутливой форме (фото: instagram.com/food4vita)

Как не нужно делать, чтобы обмен веществ был в норме

  • Совет 1: не завтракайте (разновидность - завтракайте поздно)

Почему: отсутствие завтрака заставляет тело разрушать мышцы, добывая гликоген, который идет на топливо вместо отсутствующей глюкозы из завтрака. Причем, во время процесса высвобождения гликогена мы параллельно активируем кортизол. И он... снижает обмен веществ!

  • Совет 2: делайте большие перерывы между приемами пищи в течение дня (разновидности: еда 1-2 раза в день)

Если перерыв между приемами пищи днем составляет более 4-5 часов, то... происходит то же, что и при отсутствии завтрака. Со всеми вытекающими.

  • Совет 3: спите как можно меньше (разновидность - спите плохо, ухудшите качество сна, и тогда даже 8-9 часов в постели также снизят ваш обмен веществ)

Если мы не выспались, то в ход вступают гормоны кортизол и лептин. Про первый я уже рассказала выше, а лептин - повышает аппетит, что напрямую не отразится на обмене веществ, но лишнего веса добавит точно", - назвала свои вредные советы, которым не стоит следовать, Катерина.

Напомним, нутрициолог рассказала, как убрать лишние сантиметры с талии без походов в спортзал.

Читайте также: диетолог рассказала, почему при похудении остановился вес.

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