Дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот: Дорофєєва вже пошкодувала

Дівчина проїхала більше чотирьох тисяч кілометрів, щоб заспівати на сцені нашого "Голосу".

Як тільки Діляра почала співати, Надя Дорофєєва плеснула в долоні, сказала: "Вау! Я шкодую, що я набрала команду". А зал почав аплодувати.

Дорофєєва дуже хотіла натиснути на кнопку, але вона вже не могла, позаяк її команда була вже зібрана.

На останніх нотках до Диряри повернувся Олег Вінник, в команду якого вона і пішла.

Діляра Дідаркизи на Голосі країни 2021, My all

В коментарях шанувальники шоу захоплюються талантом співачки: