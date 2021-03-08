RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Дівчина з Казахстану "порвала" Голос країни з перших же нот: Дорофєєва вже пошкодувала

Автор: Світлана Мащенко

На сцену Голосу країни 2021 7 березня вийшла 24-річна Діляра Дідаркизи з Казахстану, завершивши етап "сліпих прослуховувань". Вона виконала складну пісню, для якої потрібні дуже сильні вокальні дані, - "My all" Мерайї Кері.

Тепер відео виступу Діляри набирає багато захоплених відгуків від шанувальників шоу.

Дівчина проїхала більше чотирьох тисяч кілометрів, щоб заспівати на сцені нашого "Голосу".

Як тільки Діляра почала співати, Надя Дорофєєва плеснула в долоні, сказала: "Вау! Я шкодую, що я набрала команду". А зал почав аплодувати.

Дорофєєва дуже хотіла натиснути на кнопку, але вона вже не могла, позаяк її команда була вже зібрана.

На останніх нотках до Диряри повернувся Олег Вінник, в команду якого вона і пішла.

Діляра Дідаркизи на Голосі країни 2021, My all

В коментарях шанувальники шоу захоплюються талантом співачки:

  • Остання стрибнула у вагон, а могла й не встигнути. Пощастило.
  • Який шикарний голос, така чиста щира дівчинка.
  • Ого, ось це голос! Тембр просто шикарний, одні мурашки. Глибокий такий і м'ясистий голос! Прям притисло мене до дивана.
  • Чудова фінальна крапка "сліпих" прослуховувань! Красива, тендітна і талановита дівчинка Діляра з Казахстану своїм виступом і сльозами радості підкорить найсуворіше серце!
  • Боже! Вона заспівала краще оригіналу. Що ви сидите там?

Раніше ми писали, що онука Віктора Ющенка Доменіка відверто висловилася про пластику після свого виступу на Голосі країни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Голос країни
Читайте також
Голос країни 2021: кращі виступи останнього дня сліпих прослуховувань
На стилі: Надя Дорофєєва показала, як носити найтрендовішу деталь гардеробу сезону
Прогноз погоди