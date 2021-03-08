Девушка из Казахстана "порвала" Голос країни с первых же нот: Дорофеева уже пожалела

Девушка проехала более четырех тысяч километров, чтобы спеть на сцене нашего "Голоса".

Как только Диляра начала петь, Надя Дорофеева плеснула в ладоши, сказала "Вау! Я жалею, что я набрала команду". А зал начал аплодировать.

Дорофеева очень хотела нажать на кнопку, но она уже не могла, так как ее команда была уже собрана.

На последних нотках к Диряре повернулся Олег Винник, в команду которого она и ушла.

Диляра Дидаркизы на Голосе країни 2021, My all

В комментариях поклонники шоу восхищаются талантом певицы: