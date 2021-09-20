Домашня аптечка: лікар розповіла, що приймати, щоб не захворіти цієї осені

"Що приймати вже зараз, щоб не захворіти цієї осені?" - питання, яке кожен лікар отримує практично щодня від своїх пацієнтів. І це правильно: зараз дуже важливо підтримати свій організм.

Для здоров'я всієї родини (фото: pexels.com)

Хворіти ніколи! У мене багато планів на цю осінь. У вас теж є свої плани? Тому рекомендую зберегти цей список-шпаргалку про всяк випадок. Аптечними препаратами яЯ не користуюся вже років 7 так точно! ⠀

Шість пунктів: лікар розповіла, чого не можна робити, щоб щитовидка була здорова

Отже, що я рекомендую приймати зараз і що має бути в домашній аптечці.

Вітамін С - 1 таб. на день

Бджолиний пилок - 2 краплі 2 рази на день

Лецитин - по 2 краплі 3 рази на день

Омега-3 - 1 капсула на день

1-2 ст. ложки на день

Хворіти ніколи! (фото: pexels.com)

Порушення сну і дратівливість: лікар розповіла, що допоможе впоратися зі стресом

Це хороший наборчик на осінь. Тут вам енергія, вітаміни і підтримка імунітету. Якщо потрібно підвищити розумову і фізичну активність - саме те.

Також, якщо відчуваю, що починаю хворіти, в домашній аптечці у мене завжди є колоїдне срібло. Застосовувати так: срібло по 1 ч. л. 3-4 рази в день. Набираю в рот, полоскаю горло і ковтаю.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.