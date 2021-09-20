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Домашня аптечка: лікар розповіла, що приймати, щоб не захворіти цієї осені

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Понеділок 20 вересня 2021 20:01
Домашня аптечка: лікар розповіла, що приймати, щоб не захворіти цієї осені Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

"Що приймати вже зараз, щоб не захворіти цієї осені?" - питання, яке кожен лікар отримує практично щодня від своїх пацієнтів. І це правильно: зараз дуже важливо підтримати свій організм.

Про це розповіла у своєму Instagram лікар-дієтолог Марина Сергєєва.⠀

Домашня аптечка: лікар розповіла, що приймати, щоб не захворіти цієї осеніДля здоров'я всієї родини (фото: pexels.com)

Хворіти ніколи! У мене багато планів на цю осінь. У вас теж є свої плани? Тому рекомендую зберегти цей список-шпаргалку про всяк випадок. Аптечними препаратами яЯ не користуюся вже років 7 так точно! ⠀

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Отже, що я рекомендую приймати зараз і що має бути в домашній аптечці.

  • Вітамін С - 1 таб. на день
  • Бджолиний пилок - 2 краплі 2 рази на день
  • Лецитин - по 2 краплі 3 рази на день
  • Омега-3 - 1 капсула на день
  • 1-2 ст. ложки на день

Домашня аптечка: лікар розповіла, що приймати, щоб не захворіти цієї осені

Хворіти ніколи! (фото: pexels.com)

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Це хороший наборчик на осінь. Тут вам енергія, вітаміни і підтримка імунітету. Якщо потрібно підвищити розумову і фізичну активність - саме те.

Також, якщо відчуваю, що починаю хворіти, в домашній аптечці у мене завжди є колоїдне срібло. Застосовувати так: срібло по 1 ч. л. 3-4 рази в день. Набираю в рот, полоскаю горло і ковтаю.

Перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

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