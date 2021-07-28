Доступні кожному: нутриціолог назвала топ-3 небанальних продукти проти старіння

Кожен чув фразу "Ми - те, що ми їмо". Іншими словами, все, що входить в наш щоденний раціон, впливає і на здоров'я, і на зовнішність.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram розповіла про топ незамінних продуктів, які допоможуть призупини процеси старіння.
Рослина захищає організм від шкідливого впливу вільних радикалів, а тому уповільнює в ньому процеси старіння. У вигляді рідини сік набагато швидше і ефективніше засвоюється.
Вживання алое вера призводить організм в первородний стан: кислотно-лужний баланс, стан крові, шкіри, мікрофлори, клітин, тканин.
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Саган-Дайля
Саган-Дайля в перекладі означає "трава, що продовжує життя".
У давнину її використовували для продовження життя і оздоровлення, шамани - для лікування майже будь-яких захворювань, маги і воїни - для набуття сили. Вона вважалася сакральною таємницею - і була доступна тільки еліті суспільства!
Цей чай:
- підвищує працездатність і зосередженість,
- надає загальну тонізуючу дію,
- стимулює роботу серця,
- корисний при серцевій недостатності і набряках серцевого походження, кровотечах різного характеру.
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Кокосова олія - стародавній секрет краси (фото: pexels.com)
Кокосова олія
Існує більше 1500 досліджень, які доводять, що кокосова олія - один з найбільш корисних продуктів на світі.
Кокосова олія служить натуральним ліками при хворобі Альцгеймера, профілактикою серцевих нападів і високому тиску, очищає сечостатеву систему і нирки від інфекцій, захищає печінку, знижує запалення і прояв артриту, служить профілактикою і лікуванням онкозахворювань.
Вважається, що кокосова олія допомагає уповільнити старіння за рахунок високого вмісту антиоксидантів, а також за рахунок того, що знімає навантаження з печінки.
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