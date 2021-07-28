Доступні кожному: нутриціолог назвала топ-3 небанальних продукти проти старіння

Топ-3 продукти, які допоможуть зберегти молодість і красу

Сік алое вера

Рослина захищає організм від шкідливого впливу вільних радикалів, а тому уповільнює в ньому процеси старіння. У вигляді рідини сік набагато швидше і ефективніше засвоюється.

Вживання алое вера призводить організм в первородний стан: кислотно-лужний баланс, стан крові, шкіри, мікрофлори, клітин, тканин.

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Сік алое вера творить чудеса з організмом (фото: pexels.com)

Саган-Дайля

Саган-Дайля в перекладі означає "трава, що продовжує життя".

У давнину її використовували для продовження життя і оздоровлення, шамани - для лікування майже будь-яких захворювань, маги і воїни - для набуття сили. Вона вважалася сакральною таємницею - і була доступна тільки еліті суспільства!

Цей чай:

- підвищує працездатність і зосередженість,

- надає загальну тонізуючу дію,

- стимулює роботу серця,

- корисний при серцевій недостатності і набряках серцевого походження, кровотечах різного характеру.

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Кокосова олія - стародавній секрет краси (фото: pexels.com)

Кокосова олія

Існує більше 1500 досліджень, які доводять, що кокосова олія - один з найбільш корисних продуктів на світі.

Кокосова олія служить натуральним ліками при хворобі Альцгеймера, профілактикою серцевих нападів і високому тиску, очищає сечостатеву систему і нирки від інфекцій, захищає печінку, знижує запалення і прояв артриту, служить профілактикою і лікуванням онкозахворювань.