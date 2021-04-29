RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

До їжі або після: нутриціолог розповіла, коли краще їсти фрукти

Автор: Тетяна Турчанікова

Фрукти і ягоди для наших предків були доступні тільки влітку і на початку осені, тому і нам краще дотримуватися цієї сезонності.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.

Організм в цей період готувався до "голодної " зими, і людині було необхідно запасатися додатковим жиром, розповіла вона. Фрукти були відмінними в цьому помічниками, так як фруктоза відключає сигнали ситості в організмі і ймовірність переїсти стає набагато більше.

"На жаль, зараз цей природний механізм грає з нами поганий жарт. Але дикі фрукти і ягоди багаті клітковиною і величезною кількістю антиоксидантів, а не тільки цукрами. Якщо спробувати дикі ягоди, то вони більш кислі і іноді прісні", - написала Надя.

Коли краще їсти ягоди (фото: pexels.com)

Які фрукти і ягоди є після обіду:

  • не сильно солодкі ягоди
  • бажано, фіолетового і синього кольору
  • фрукти з низьким глікемічним індексом, включаючи ківі, грейпфрут
  • фрукти з кісточками, наприклад, персики, абрикоси , сливи - у них нижче глікемічний індекс і вони можуть бути хорошим джерелом клітковини, каротиноїдів і флавоноїдів

"Ягоди мають низький глікемічний індекс, тому об'їстися ними (крім, хіба що, черешні) досить важко", - розповіла Надя.

Залежно від особливостей вашого організму ягоди можна їсти в будь-який час дня, але краще зі сніданком або після обіду.

Низькоглікемічні фрукти і ягоди можна їсти до і після їжі - це не сильно позначиться на травленні.

Ягоди перетравлюються досить швидко і засвоюються дуже легко. Якщо цукор в крові в нормі, можна робити ягідний смузі на сніданок.

Якщо рівень глюкози підвищений, є проблеми із зайвою вагою, ягоди краще їсти після їжі, в якості десерту.

Читайте також: чому БАДи не працюють. Прості поради, щоб вітаміни засвоювалися.

Не пропустіть також: детокс і вітаміни - нутриціолог назвала трави і листові овочі, незамінні навесні.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України питаниеягоды