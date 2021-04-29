До їжі або після: нутриціолог розповіла, коли краще їсти фрукти

Організм в цей період готувався до "голодної " зими, і людині було необхідно запасатися додатковим жиром, розповіла вона. Фрукти були відмінними в цьому помічниками, так як фруктоза відключає сигнали ситості в організмі і ймовірність переїсти стає набагато більше.

"На жаль, зараз цей природний механізм грає з нами поганий жарт. Але дикі фрукти і ягоди багаті клітковиною і величезною кількістю антиоксидантів, а не тільки цукрами. Якщо спробувати дикі ягоди, то вони більш кислі і іноді прісні", - написала Надя.

Коли краще їсти ягоди (фото: pexels.com)

Які фрукти і ягоди є після обіду:

не сильно солодкі ягоди

бажано, фіолетового і синього кольору

фрукти з низьким глікемічним індексом, включаючи ківі, грейпфрут

фрукти з кісточками, наприклад, персики, абрикоси , сливи - у них нижче глікемічний індекс і вони можуть бути хорошим джерелом клітковини, каротиноїдів і флавоноїдів

"Ягоди мають низький глікемічний індекс, тому об'їстися ними (крім, хіба що, черешні) досить важко", - розповіла Надя.

Залежно від особливостей вашого організму ягоди можна їсти в будь-який час дня, але краще зі сніданком або після обіду.

Низькоглікемічні фрукти і ягоди можна їсти до і після їжі - це не сильно позначиться на травленні.

Ягоди перетравлюються досить швидко і засвоюються дуже легко. Якщо цукор в крові в нормі, можна робити ягідний смузі на сніданок.

Якщо рівень глюкози підвищений, є проблеми із зайвою вагою, ягоди краще їсти після їжі, в якості десерту.