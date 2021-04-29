До еды или после: нутрициолог рассказала, когда лучше есть фрукты

Организм в этот период готовился к "голодной" зиме, и человеку было необходимо запасаться дополнительным жиром, рассказала она. Фрукты были отличными в этом помощниками, так как фруктоза отключает сигналы сытости в организме и вероятность переесть становится намного больше.

"К сожалению, сейчас этот естественный механизм играет с нами плохую шутку. Но дикие фрукты и ягоды богаты клетчаткой и огромным количеством антиоксидантов, а не только сахарами. Если попробовать дикие ягоды, то они более кислые и иногда пресные", - написала Надя.

Когда лучше есть ягоды (фото: pexels.com)

Какие фрукты и ягоды есть после обеда:

не сильно сладкие ягоды

желательно, фиолетового и синего цвета

фрукты с низким гликемическим индексом, включая киви, грейпфрут

фрукты с косточками, например, персики, абрикосы, сливы - у них ниже гликемический индекс и они могут быть хорошим источником клетчатки, каротиноидов и флавоноидов

"Ягоды имеют низкий гликемический индекс, поэтому объесться ими (кроме, разве что, черешни) довольно трудно", - рассказала Надя.

В зависимости от особенностей вашего организма ягоды можно есть в любое время дня, но лучше с завтраком или после обеда.

Низкогликемические фрукты и ягоды можно есть до и после еды - это не сильно скажется на пищеварении.

Ягоды перевариваются достаточно быстро и усваиваются очень легко. Если сахар в крови в норме, можно делать ягодный смузи на завтрак.

Если уровень глюкозы повышен, есть проблемы с лишним весом, ягоды лучше есть после еды, в качестве десерта.