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Ефективний спосіб: лікар розповів, як відновити нюх після коронавірусу

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Вівторок 20 липня 2021 20:34
Ефективний спосіб: лікар розповів, як відновити нюх після коронавірусу Як відновитися після коронавірусу (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Відновлення після коронавірусу буває важким, навіть нюх до багатьох пацієнтів повертається далеко не відразу.

Як відновити нюх після COVID-19, розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram.

Один з найефективніших способів відновити нюх після коронавірусу - промивання порожнини носа.

Ефективний спосіб: лікар розповів, як відновити нюх після коронавірусуЛікар-ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)

Спосіб промивання носа підійде тим, у кого:

  • нюх через коронавірус пропаі зовсім недавно,
  • нюху через коронавірус немає вже кілька місяців,
  • втрата нюху проявилася тільки як постковідне ускладнення.

Часто повернення нюху буває ускладнено наступними факторами:

- скоринки в носі,

- деформація носової перегородки,

- вазомоторний або алергічний риніт,

- проживання в мегаполісі,

- робота в місцях підвищеної запиленості.

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Для дорослих пацієнтів найефективнішими для промивання вважаються балонні і сольові розчини. Вони можуть безпечно застосовуватися в домашній практиці без участі лікарів.

Ефективний спосіб: лікар розповів, як відновити нюх після коронавірусуВідновлення після коронавірусу займає не один тиждень (фото: pexels.com)⠀

При цьому важливо дотримуватися правильну технологію промивання носа і не вводити такі процедури на постійній основі. Як правило, промивання регулярно роблять не більше 2 місяців, потім перерва.

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