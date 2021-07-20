Ефективний спосіб: лікар розповів, як відновити нюх після коронавірусу
Відновлення після коронавірусу буває важким, навіть нюх до багатьох пацієнтів повертається далеко не відразу.
Як відновити нюх після COVID-19, розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram.
Один з найефективніших способів відновити нюх після коронавірусу - промивання порожнини носа.
Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Спосіб промивання носа підійде тим, у кого:
- нюх через коронавірус пропаі зовсім недавно,
- нюху через коронавірус немає вже кілька місяців,
- втрата нюху проявилася тільки як постковідне ускладнення.
Часто повернення нюху буває ускладнено наступними факторами:
- скоринки в носі,
- деформація носової перегородки,
- вазомоторний або алергічний риніт,
- проживання в мегаполісі,
- робота в місцях підвищеної запиленості.
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Для дорослих пацієнтів найефективнішими для промивання вважаються балонні і сольові розчини. Вони можуть безпечно застосовуватися в домашній практиці без участі лікарів.
Відновлення після коронавірусу займає не один тиждень (фото: pexels.com)⠀
При цьому важливо дотримуватися правильну технологію промивання носа і не вводити такі процедури на постійній основі. Як правило, промивання регулярно роблять не більше 2 місяців, потім перерва.
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