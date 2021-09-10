Екстрена допомога: нутриціолог розповіла, як не підхопити вірус восени

Осінь - "час паніки", коли люди бояться, що вони або їхні близькі підхоплять застуду, а то і принесуть додому ГРВІ або якийсь ще вірус.
Спеціаліст з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум дала у своєму Instagram коротку інструкцію і назвала засоби, які потрібно використовувати при грипі / ГРВІ або профілактично, щоб не схопити вірус в розпал епідемії.
Хорошому імунітету віруси не страшні (фото: pexels.com)
Як зміцнити імунітет: засоби від вірусів і застуд⠀
Масло чорного кмину працює для лікування і профілактики. Якщо все-таки довелося захворіти, відмінно знімає больовий синдром, температура не відчувається.
Ванна з сіллю Епсома проводить детокс, знижує температуру. Особливо корисна в той момент, коли дитина застряє в своїх болячках і соплях і ніяк не може одужати. Якщо дитина хворіє без температури, то сіль допомагає її підвищити, щоб вірус / інфекція "перегоріли".
Шипшиник (особливо чорний, він містить більше вітаміну С, ніж звичайний шипшина). Профілактичні та лікувальні компоти і відвари. Особливо при кашлі, так як вітамін С допомагає відновлюватися ворсинкам в легенях, які порушуються при кашлі.
Натуральні засоби допоможуть побороти застуду на ранніх стадіях (фото: pexels.com)
Ягоди чорної бузини підвищують імунітет, тому надають підтримку в профілактичних цілях. Містять велику кількість вітаміну С, а тому знову - незамінний помічник при кашлі і легеневих захворюваннях.
Сироп шовковиці - ефективно при кашлі.
Гарбузова олія містить цинк і каротиноїди. Цинк підвищує імунітет. Каротиноїди важливі при кашлі і захворюваннях бронхо-легеневої системи.
Жир печінки тріски містить натуральний вітамін Д. Вітамін Д натуропати по всьому світу називають "щепленням від грипу". Існують дослідження, які говорять, що вітамін Д діє ефективніше, ніж ліки при ГРВІ, грипі.