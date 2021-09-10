RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Екстрена допомога: нутриціолог розповіла, як не підхопити вірус восени

Автор: Тетяна Турчанікова

Осінь - "час паніки", коли люди бояться, що вони або їхні близькі підхоплять застуду, а то і принесуть додому ГРВІ або якийсь ще вірус.

Спеціаліст з харчування, нутриціолог Анна Біоторіум дала у своєму Instagram коротку інструкцію і назвала засоби, які потрібно використовувати при грипі / ГРВІ або профілактично, щоб не схопити вірус в розпал епідемії.

Хорошому імунітету віруси не страшні (фото: pexels.com)

Як зміцнити імунітет: засоби від вірусів і застуд⠀

  • Масло чорного кмину працює для лікування і профілактики. Якщо все-таки довелося захворіти, відмінно знімає больовий синдром, температура не відчувається.
  • Ванна з сіллю Епсома проводить детокс, знижує температуру. Особливо корисна в той момент, коли дитина застряє в своїх болячках і соплях і ніяк не може одужати. Якщо дитина хворіє без температури, то сіль допомагає її підвищити, щоб вірус / інфекція "перегоріли".
  • Шипшиник (особливо чорний, він містить більше вітаміну С, ніж звичайний шипшина). Профілактичні та лікувальні компоти і відвари. Особливо при кашлі, так як вітамін С допомагає відновлюватися ворсинкам в легенях, які порушуються при кашлі.

Може привести до потужного відтоку жовчі: нутриціолог розповіла, як не можна чистити печінку

Натуральні засоби допоможуть побороти застуду на ранніх стадіях (фото: pexels.com)

  • Ягоди чорної бузини підвищують імунітет, тому надають підтримку в профілактичних цілях. Містять велику кількість вітаміну С, а тому знову - незамінний помічник при кашлі і легеневих захворюваннях.
  • Сироп шовковиці - ефективно при кашлі.
  • Гарбузова олія містить цинк і каротиноїди. Цинк підвищує імунітет. Каротиноїди важливі при кашлі і захворюваннях бронхо-легеневої системи.
  • Жир печінки тріски містить натуральний вітамін Д. Вітамін Д натуропати по всьому світу називають "щепленням від грипу". Існують дослідження, які говорять, що вітамін Д діє ефективніше, ніж ліки при ГРВІ, грипі.

Для очищення печінки і сяйва шкіри: нутриціолог дала одну просту пораду на кожен день

  • Кора мурашиного дерева має антибактеріальні та противірусні властивості. Можна приймати при перших ознаках застуди і для лікування.
  • Манго допомагає боротися з вірусом герпесу. Ефективно з'їсти кілька штук манго при перших ознаках герпесу.
  • Редька чорна з медом - ефективний засіб проти кашлю.
  • Мед.

Раніше лікар назвала несподівані причини кома в горлі, коли щитовидка взагалі ні при чому.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчуванняЗдорова їжа