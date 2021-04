Фіналістом "Голосу країни" став Сергій Лазановський: чим живе 25-річний українець і його шлях до успіху

Сам Лазановський народився в селі Попельники Івано-Франківської області. Любити музику його навчила мати, яка сама мріяла про велику сцену.

Сергій співає з мамою

Після школи Сергій хотів стати фармацевтом, але пізніше все-таки вибрав для себе творчу професію і вступив до Інституту мистецтва, на кафедру сценічної майстерності.

Сім'я і родичі не сприймали серйозно його захоплення музикою, але потім хлопець довів, що це не жарти й він любить це всім серцем. Він почав добре заробляти, виступаю на весіллях, вечірках. Тоді він ще був студентом.

Після випуску з вузу Сергію відразу запропонували роботу в театрі Марії Заньковецької у Львові, але він відмовився на користь Івано-Франківська.

Потім талановитий молодий чоловік став працювати в Івано-Франківському драматичному театрі. Паралельно був телеведучим та проводив ранкові ефіри на UA:Карпати, викладав на музичній кафедрі в Університеті Короля Данила, а також у продюсерському класі Starteam. Також Сергій Лазановський був ведучим на заходах.

На проект "Голос країни" Лазановський хотів потрапити ще з другого сезону шоу. Він мріяв бути в команді співачки Тіни Кароль.

На сліпих прослуховуваннях він виконав пісню You Are The Reason співака Calum Scott, розгорнувши до себе двох зіркових тренерів - Олега Винника і Надю Дорофєєву. У команді Кароль вже не було місць і Лазановський пішов до Дорофєєвої.

Ось пісня, яка принесла удачу хлопцеві. Її він співав на сліпих прослуховуваннях і в фіналі.

"Я не міг подумати, що я пройду у фінал", - говорив раніше Сергій.

Сергій Лазановський- "You Are The Reason"

DOROFEEVA feat Сергій Лазановський - "Два кольори"

Сергій Бабкін feat Сергій Лазановський- Ще осінь зовсім молода