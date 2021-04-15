Гофре, міді, білизняний стиль: топ-6 моделей спідниць, які будуть актуальними влітку 2021

На думку Анастасії, якщо ви виберете одну з цих 6 моделей, то будете на модній хвилі весь теплий сезон.

Спідниці в білизняному стилі

Ці моделі налаштовують на легкий вайб! Відразу хочеться відправитися на прогулянку або на побачення. Блузка, топ або кофта - в залежності від того, що ви одягнете зверху, можна змістити акценти і зробити весь лук більш офіційним або, навпаки, легким і невимушеним.

Джинсові міді

Одна з найбільш трендових моделей теплого сезону. Таку спідницю можна надіти і на прогулянку, і на зустріч, і на вечірку. Модель підійде для будь-якої погоди, просто комбінуйте її з топом або теплим лонгсливом, в залежності від ситуації.

Спідниці з запахом, на гудзиках, спідниця-олівець

Ці строгі спідниці відмінно виглядають в приглушених кольорах. Вибирайте моделі фісташкового, бежевого тонів, також влітку актуальними будуть білі спідниці. Класика - спідниця-олівець - знову повертається, також придивіться до моделей на гудзиках.

Плісе і гофре

Інфлюеєнсери поєднують таку модель з топом. Також це відмінний варіант для теплого літнього вечора - якщо поєднати спідницю зі шкіряною курткою. Кольори - найрізноманітніші: строгий чорний і романтичний у квіточку, вибирайте в залежності від настрою.

А-силуету

І знову ця ж довжина, але на цей раз модель спідниці має А-силует. Якщо хочеться не відставати від трендів, варто обзавестися такою спідницею, скоро - на всіх літніх фото в Instagram.

Міні прямі і трапеція

І, нарешті, варіант для тих, хто любить показати стрункі ніжки! Спідниці-міні теж будуть актуальними в теплому сезоні. Їх можна комбінувати з лонгсливом, сорочкою і навіть светром.



Яку спідницю вибрати на літо (фото: instagram.com/image.buro)