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Голос країни 2021: переможець шоу розповів, що зробить з подарованою квартирою в Києві

Автор: Роман Мирончук

Цієї неділі, 25 квітня, стало відомо ім'я переможця шоу "Голос країни 2021". Ним став хлопець з Івано-Франківської області Сергій Лазановський. Співак отримав не тільки заповітну статуетку переможця проєкту, а й двокімнатну квартиру в Києві. Але Сергій розповів, що квартиру збирається продати і частину грошей витратить на розвиток своєї творчості, а частину віддасть на благодійність.

Про це повідомляє івано-франківське видання "Галка".

Сергій Лазановський на зустрічі з журналістами насамперед ще раз подякував усім за підтримку і у тому числі свого колегу по проєкту Тьому Паучека, з яким разом прийшов на прес-конференцію.

"Ми зробили це разом - перемогли. Це було складно психологічно, особливо очікування результатів, але як тільки лунає твоє прізвище, то емоції просто б'ють через край. Також дякую Тьомі, він і мене підтримував. Ви мотивували нас піти на цей проєкт і боротися. Найцінніше було навіть не перемогти, а знайти свого глядача і слухача", - зазначив Лазановський.

Нагадаємо, що Лазановський родом із села Попільники Івано-Франківської області. І тепер він очікує до себе в гості Надю Дорофєєву, яка приїде разом зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом.

Ще на етапі "сліпих прослуховувань" Дорофєєва пообіцяла приїхати до Лазановського додому, якщо він вибере її команду.

Сергій Лазановський з Надею Дорофєєвою (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

Ми також писали про те, що Лазановський показав будинок, в якому виграв двокімнатну квартиру.

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