Гороскоп друїдів 2021: кого чекають грандіозні зміни

Гороскоп друїдів має тисячолітню історію, йдучи корінням у вірування кельтів, що жили в першому тисячолітті до нашої ери. Вони перебували в повній гармонії з природою, а їхні жерці і філософи, звані друїдами, зверталися саме до природи в складних життєвих ситуаціях.

До наших днів дійшов гороскоп друїдів, в якому людям, народженим в певні дні, присвоювалося одне з дерев, яке вважалося їх покровителям. Що готує кожному зі "знаків" цього гороскопу 2021 рік, пише ТСН.

Яблуня (22 грудня - 1 січня; 25 червня - 4 липня)

Для людей, народжених в ці дні, на перший план вийде особисте життя. У 2021 році вони можуть оголосити про заручини, зареєструвати шлюб, почати будувати або облаштовувати сімейне житло. А багато представників цього знака дізнаються про поповнення в родині, або стануть батьками.

Ялиця (2-11 січня; 5-14 липня)

У новому 2021 році ймовірна зміна місця роботи або отримання додаткової освіти. Це дозволить знайти нові знання і навички і стати таким чином конкурентоспроможним. Ви зможете не тільки знайти свою колію, а й обійти колег або суперників.

В'яз (12-24 січня; 15-25 липня)

Доля подарує шанс поправити своє фінансове становище. Найбільш перспективним напрямком стане робота над новим проектом, який по завершенні обіцяє не тільки гроші, але і славу. Навіть якщо ніяких нововведень в роботі не передбачається, вона все одно буде приносити солідний дохід.

Кипарис (25 січня - 3 лютого; 26 липня - 4 серпня)

Висока ймовірність розлучення з близькою людиною, але не слід з цього робити трагедію. Адже попереду вас чекає новий, більш гідний претендент на щастя бути з вами. Не замикайтеся в собі, спілкуйтеся, нехай навіть це буде онлайн.

Тополя (4-8 лютого; 3-13 серпня)

У 2021 році ви зможете змінити рід діяльності, але для цього потрібно буде підучитися. Представники знака Тополя будуть вбирати нові знання і отримувати навички і в майбутньому зможуть похвалитися першими успіхами на новому терені.

Кедр (9-18 лютого; 14-23 серпня)

У 2021 році краща не ризикуйте - авантюри, якими б привабливими вони не здавалися, успіхом не увінчаються, тому не варто даремно наражати на небезпеку свій добробут, а можливо, і життя. Екстремальними видами спорту займатися небажано, а брати кредит під заставу нерухомості взагалі табу.

Сосна (19-29 лютого; 24 серпня - 2 вересня)

Серед численних нових знайомих, що з'являться поруч в цей час, з'явиться людина, стосунки з якою допоможуть просунутися службовими сходами - точніше, цьому посприяють її численні зв'язки в начальницьких колах. Не варто цього соромитися - професійну протекцію поки ще ніхто не скасовував.

Верба (1-10 березня; 3-12 вересня)

Робота буде віднімати багато часу і сил, але і результат не змусить себе чекати - успіхи, яких вдасться досягти в результаті, дозволять говорити про людей, які народилися під знаком Верби, як про найбільшого і є одного з найавторитетніших фахівців у своїй галузі. Відповідною - і більш ніж приємною - виявиться і щомісячна фінансова винагорода.

Липа (11-20 березня; 13-22 вересня)

Новий рік пройде під знаком творчості: нездоланна сила натхнення, яка підхопить представників знака в цей час, зробить роботу легкою і приємною, а необхідні для неї ідеї будуть приходити без будь-яких проблем - як ніби-то самі собою. Головне - не упустити можливість створити що-небудь по-справжньому прекрасне.

Дуб (21 березня)

Не можна давати розгулятися власній запальності і нестриманості: з'ясовуючи стосунки з близькими людьми з позиції сили, можна врешті-решт залишитися в гордій самоті. Має сенс тримати себе в руках: заховати дратівливість якнайдалі і спілкуватися з людьми спокійно і доброзичливо, вони неодмінно це оцінять.

Олива (23 вересня)

Головна небезпека цього часу - спокуса втрутитися в чужі сварки і суперечки, намагаючись навести порядок і відновити справедливість. Великий ризик виявитися винними для всіх сторін конфлікту, що може привести до того, що відносини з цими - найчастіше коханими і близькими - людьми виявляться безнадійно зіпсованими - раз і назавжди.

Ліщина (22-31 березня; 24 вересня - 3 жовтня)

Не варто ризикувати вже існуючими - міцними і щасливими відносинами заради випадкового і, швидше за все, нетривалого зв'язку. Перш ніж відповісти на почуття нового знайомого, варто оцінити всі супутні обставини і вирішити, чи варто швидкоплинне задоволення всіх тих проблем, які - з великою часткою ймовірності - можна буде отримати в результаті.

Горобина (1-10 квітня; 4-13 жовтня)

Якщо ви замислюєтеся про те, щоб відкрити свою справу, вас буде в 2021 році супроводжувати удача. Обставини складуться для них максимально сприятливо - вийде не тільки правильно і вчасно оформити всі необхідні документи, а й знайти своїх клієнтів.

Клен (11-20 квітня; 14-23 жовтня)

Успішними виявляться будь-які професійні проекти, але особливу увагу потрібно звернути на ті, які будуть пов'язані із зарубіжними партнерами - в їх силах запропонувати найвигідніші умови. В особистому житті найперспективнішими також будуть відносини з людиною, що живе за кордоном, навіть якщо спілкуватися з ними поки доведеться тільки по телефону або месенджерами.

Горіх (21-30 квітня; 24 жовтня - 2 листопада)

Змінити на краще особисте життя вдасться тільки тим, хто не побоїться - і не посоромиться - взяти ініціативу в свої руки. Зізнавайтесь в коханні, робіть пропозицію руки і серця, і не бійтеся бути відкинутими. Хоча, останнє, все-таки більше стосується чоловіків, а жінкам потрібно не соромитися натякати на те, що обрана людина - та сама, з якою би хотілося пройти життєвий шлях.

Жасмин (1-14 травня; 3-11 листопада)

Рідкісна удача у всіх сферах життя усміхнеться насамперед тим, хто любить працювати і при цьому не боїться ризикувати. Правда, щодо останнього важливо дотримати однієї важливої умови: наслідки відчайдушних вчинків необхідно ретельно прораховувати, неприємних наслідків потрібно ретельно уникати, тим більше що це не так складно, як може здатися на перший погляд.

Каштан (15-24 травня; 12-21 листопада)

Необхідно тримати свої фінанси під суворим контролем - перш за все відмовитися від участі в угодах та операціях, результат яких не можна ні передбачити, ні прорахувати. Не варто націлюватися і на стовідсотковий прибуток, розумніше, діючи за принципом "краще менше, та краще", віддати перевагу більш скромним, зате надійним і стабільним доходам.

Ясень (25 травня - 3 червня, 22 листопада - 1 грудня)

2021 рік обіцяє бути надзвичайно рівним - без приголомшливих злетів, але і без образливих падінь. Головне, не провокувати долю і оточуючих людей на неадекватні дії: завзято і наполегливо працювати, не інтригувати, не налаштовувати одних колег проти інших, запорука успіху в цей час - кришталево чисті спонукання і, відповідно, тільки порядні дії.

Інжир (14-23 червня; 12-20 грудня)

Маса приємних подій, серед яких можливий переїзд в новий будинок або квартиру, знайомство з людиною мрії, весілля і навіть народження дитини, дадуть привід для задоволення собою і своєю долею. Головне, не брати те, що відбувається аж надто близько до серця - хороші зміни можуть довести до нервового напруження, а отже, і стресу, так само легко, як і погані.

Береза ​​(24 червня)

Привабливість в очах протилежної статі, якою зірки нагородять в цей час, допоможе не тільки влаштувати особисте життя, але зробити серйозний прорив у кар'єрі. Начальнику, з яким ніщо людське не чуже, приємно буде просунути представників знака по кар'єрних сходах і, як наслідок, підвищити заробітну плату.

Бук (21 грудня)

Не пускайте справи на самоплив і не пливіть за течією, адже ризикуєте вирулити в небажану сторону, а це спричинить проблеми. Необхідно брати долю в свої руки і контролювати події власного життя, що дозволить вивести її на новий - позитивний і перспективний рівень.

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