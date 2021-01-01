Гороскоп друидов 2021: кого ждут грандиозные перемены

Гороскоп друидов имеет тысячелетнюю историю, уходя корнями в верования кельтов, живших в первом тысячелетии до нашей эры. Они находились в полной гармонии с природой, а их жрецы и философы, называемые друидами, обращались именно к природе в сложных жизненных ситуациях.

До наших дней дошел гороскоп друидов, в котором людям, рожденным в определенные дни, присваивалось одно из деревьев, считавшееся их покровителям. Что готовит каждому из "знаков" этого гороскопа 2021 год, пишет ТСН.

Яблоня (22 декабря - 1 января; 25 июня - 4 июля)

Для людей, рожденных в эти дни, на первый план выйдет личная жизнь. В 2021 году они могут объявить о помолвке, заключить брак, начать строить или обустраивать семейное жилище. А многие представители этого знака узнают о скором пополнении в семье, либо станут родителями.

Пихта (2-11 января; 5-14 июля)

В новом 2021 году вероятна смена места работы или получение дополнительного образования. Это позволит обрести новые знания и навыки и стать таким образом конкурентоспособным. Вы сможете не только найти свою колею, но и обойти коллег или соперников.

Вяз (12-24 января; 15-25 июля)

Судьба подарит шанс поправить свое финансовое положение. Наиболее перспективным направлением станет работа над новым проектом, который по завершении обещает не только деньги, но и славу. Даже если никаких новшеств в работе не предвидится, она все равно будет приносить солидный доход.

Кипарис (25 января - 3 февраля; 26 июля - 4 августа)

Высока вероятность расставания с близким человеком, но не следует из этого делать трагедию. Ведь впереди вас ждет новый, более достойный претендент на счастье быть с вами. Не замыкайтесь в себе, общайтесь, пусть даже это будет онлайн.

Тополь (4-8 февраля; 3-13 августа)

В 2021 году вы сможете сменить род деятельности, но для этого нужно будет подучиться. Представители знака Тополь будут впитывать новые знания и получать навыки и в будущем смогут похвастаться первыми успехами на новом поприще.

Кедр (9-18 февраля; 14-23 августа)

В 2021 году лучше не рискуйте - авантюры, какими бы привлекательными они ни казались, успехом не увенчаются, поэтому не стоит понапрасну подвергать опасности свое благосостояние, а возможно, и жизнь. Экстремальными видами спорта заниматься нежелательно, а брать кредит под залог недвижимости вообще табу.

Сосна (19-29 февраля; 24 августа - 2 сентября)

Среди многочисленных новых знакомых, что появятся рядом в это время, появится человек, отношения с которым помогут продвинуться по служебной лестнице - точнее, этому поспособствуют его многочисленные связи в начальственных кругах. Не стоит этого стесняться - профессиональную протекцию пока еще никто не отменял.

Ива (1-10 марта; 3-12 сентября)

Работа будет отнимать много времени и сил, но и результат не заставит себя ждать - успехи, которых удастся достичь в результате, позволят говорить о людях, родившихся под знаком Ивы, как о крупнейшем и авторитетнейшем специалисте в своей отрасли. Соответствующим - и более чем приятным - окажется и ежемесячное финансовое вознаграждение.

Липа (11-20 марта; 13-22 сентября)

Новый год пройдет под знаком творчества: неодолимая сила вдохновения, которая подхватит представителей знака в это время, сделает работу легкой и приятной, а необходимые для нее идеи будут приходить без малейших усилий - как будто бы сами собой. Главное - не упустить возможность создать что-нибудь по-настоящему прекрасное.

Дуб (21 марта)

Нельзя давать разгуляться собственной вспыльчивости и несдержанности: выясняя отношения с близкими людьми с позиции силы, можно в конце концов остаться в гордом одиночестве. Имеет смысл держать себя в руках: спрятать раздражительность как можно дальше и общаться с людьми спокойно и доброжелательно, они непременно это оценят.

Олива (23 сентября)

Главная опасность этого времени - соблазн встрять в чужие ссоры и споры, пытаясь навести порядок и восстановить справедливость. Велик риск оказаться виноватыми для всех сторон конфликта, что может привести к тому, что отношения с этими - зачастую любимыми и близкими - людьми окажутся безнадежно испорченными - раз и навсегда.

Лещина (22-31 марта; 24 сентября - 3 октября)

Не стоит рисковать уже существующими - прочными и счастливыми отношениями ради случайной и, скорее всего, непродолжительной связи. Прежде чем ответить на чувства нового знакомого, стоит оценить все сопутствующие обстоятельства и решить, стоит ли мимолетное удовольствие всех тех проблем, которые - с большой долей вероятности - можно будет получить в результате.

Рябина (1-10 апреля; 4-13 октября)

Если вы задумываетесь о том, чтобы открыть свое дело, вам будет в 2021 году сопутствовать удача. Обстоятельства сложатся для них максимально благоприятно - получится не только правильно и вовремя оформить все необходимые документы, но и найти своих клиентов.

Клен (11-20 апреля; 14-23 октября)

Успешными окажутся любые профессиональные проекты, но особое внимание нужно обратить на те, которые будут связаны с зарубежными партнерами - в их силах предложить самые выгодные условия. В личной жизни самыми перспективными также будут отношения с человеком, живущим за границей, даже если общаться с ними пока придется только по телефону или мессенджерам.

Орех (21-30 апреля; 24 октября - 2 ноября)

Изменить к лучшему личную жизнь удастся только тем, кто не побоится - и не постесняется - взять инициативу в свои руки. Признавайтесь в любви, делайте предложение руки и сердца, и не бойтесь быть отвергнутыми. Хотя, последнее, все-таки больше касается мужчин, а женщинам нужно не стесняться намекать на то, что выбранный человек - тот самый, с которым бы хотелось пройти жизненный путь.

Жасмин (1-14 мая; 3-11 ноября)

Редкая удача во всех сферах жизни улыбнется прежде всего тем, кто любит работать и при этом не боится рисковать. Правда, в отношении последнего важно соблюсти одно важное условие: последствия отчаянных поступков необходимо тщательно просчитывать, неприятных последствий нужно тщательно избегать, тем более что это не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Каштан (15-24 мая; 12-21 ноября)

Необходимо держать свои финансы под строгим контролем - прежде всего отказаться от участия в сделках и операциях, исход которых нельзя ни предвидеть, ни просчитать. Не стоит нацеливаться и на стопроцентную прибыль, разумнее, действуя по принципу "лучше меньше, да лучше", отдать предпочтение более скромным, зато надежным и стабильным доходам.

Ясень (25 мая - 3 июня; 22 ноября - 1 декабря)

Наступающий год обещает быть на редкость ровным - без ошеломляющих взлетов, но и без обидных падений. Главное, не провоцировать судьбу и окружающих людей на неадекватные действия: упорно и настойчиво работать, не интриговать, не настраивать одних коллег против других, залог успеха в это время - кристально чистые побуждения и, соответственно, только порядочные действия.

Граб (4-13 июня; 2-11 декабря)

Получая удовольствие от общения с самыми разными - как знакомыми, так и не очень - людьми, важно помнить, что оно не только доставляет удовольствие, но и является одним из источников информации. В разговорах часто можно будет услышать то, что легко изменит жизнь к лучшему, надо только быть максимально внимательными и ничего не пропускать мимо ушей.

Инжир (14-23 июня; 12-20 декабря)

Масса приятных событий, среди которых возможен переезд в новый дом или квартиру, знакомство с человеком мечты, свадьба и даже рождение ребенка, дадут повод для довольства собой и своей судьбой. Главное, не принимать происходящее уж слишком близко к сердцу - хорошие перемены могут довести до нервного напряжения, а следовательно, и стресса, так же легко, как и плохие.

Береза (24 июня)

Привлекательность в глазах противоположного пола, которой звезды наградят в это время, поможет не только устроить личную жизнь, но совершить серьезный прорыв в карьере. Начальнику, которому ничто человеческое не чуждо, приятно будет продвинуть представителей знака по карьерной лестнице и, как следствие, повысить заработную плату.

Бук (21 декабря)

Не пускайте дела на самотек и не плывите по течению, ведь рискуете вырулить в нежелательную сторону, а это повлечет за собой проблемы. Необходимо брать судьбу в свои руки и контролировать события собственной жизни, что позволит вывести ее на новый - позитивный и перспективный уровень.

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