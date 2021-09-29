ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Загрожує проблемами з наднирковими залозами: дієтолог розповіла, як чоловікам позбутися стресу

Новость на русском →
Середа 29 вересня 2021 11:05
Загрожує проблемами з наднирковими залозами: дієтолог розповіла, як чоловікам позбутися стресу Чоловіки схильні носити переживання в собі, що може відгукнутися на їхньому здоров'ї (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Стрес - не просто "неприємне" явище, він може стати пусковим механізмом для багатьох захворювань.

З огляду на те, що чоловіки носять переживання в собі, щоб не здатися слабкими, і не звертаються до психологів, стресові ситуації можуть затягуватися і завдавати непоправної шкоди надниркових залоз, виснажуючи їх.

Про це розповіла дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram.

Загрожує проблемами з наднирковими залозами: дієтолог розповіла, як чоловікам позбутися стресу

Як позбутися від стресу чоловікові (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Наднирники регулярно виробляють гормон кортизол. Він життєво важливий для адаптації організму до мінливих умов навколишнього середовища. Кортизол виконує безліч життєво важливих функцій:

  • регулює рівень глюкози в крові
  • підтримує нервову систему
  • активує мозкову діяльність
  • контролює артеріальний тиск
  • захищає від інфекцій

Загрожує проблемами з наднирковими залозами: дієтолог розповіла, як чоловікам позбутися стресуБільше позитивних емоцій - менше стресу (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Щитовидка ні при чому: лікар назвала несподівані причини кома в горлі

Ви вже розумієте, що відбувається в організмі, якщо наднирники виснажуються і перестають синтезувати кортизол? Так, всі ці функції провалюються.

Цукор росте, тиск зростає, нервова система не витримує навантажень. Зрозуміло тепер, чому діабет в народі пов'язують зі стресом? А знаєте, чому знижується лібідо під час стресу? Кортизол починає "обкрадати" стероїдні гормони. Впав тестостерон - пропало бажання.

Що робити? Стреси в нашому житті ніхто не відміняв, тож у мене є дві поради: поміняти своє ставлення до неприємностей (все це для чогось нам потрібно) і підтримувати наднирники фітоадаптогенами.

Пити пару раз в тиждень: нутриціолог назвала засіб для профілактики вірусів і застуд

Список корисних добавок для чоловік:⠀

  • 5-НТР-це гідрокситриптофан, попередник серотоніну (гормону радості) допомагає сформувати рівне "пофігістське" ставлення до зовнішніх подразників. Будь то начальник-тиран або стерво-дружина. Жарт. Але по-іншому не поясниш.
  • Магній хелат - нормалізує роботу нервової системи і знімає спазми гладкої мускулатури.
  • Лецитин - кращий спосіб активувати пам'ять і аналітичні функції мозку, позбавляє від депресій.

Це топ добавок, які приймає мій чоловік і я сама при стресових ситуаціях, великих фізичних і розумових навантаженнях.

Раніше дієтолог розповіла, як легко прибрати дефіцит заліза, прості поради.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Відставити паніку! Синоптики дали прогноз на жовтень 2021
Відставити паніку! Синоптики дали прогноз на жовтень 2021