Загрожує проблемами з наднирковими залозами: дієтолог розповіла, як чоловікам позбутися стресу
Стрес - не просто "неприємне" явище, він може стати пусковим механізмом для багатьох захворювань.
З огляду на те, що чоловіки носять переживання в собі, щоб не здатися слабкими, і не звертаються до психологів, стресові ситуації можуть затягуватися і завдавати непоправної шкоди надниркових залоз, виснажуючи їх.
Про це розповіла дієтолог Марина Сергєєва у своєму Instagram.
Як позбутися від стресу чоловікові (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Наднирники регулярно виробляють гормон кортизол. Він життєво важливий для адаптації організму до мінливих умов навколишнього середовища. Кортизол виконує безліч життєво важливих функцій:
- регулює рівень глюкози в крові
- підтримує нервову систему
- активує мозкову діяльність
- контролює артеріальний тиск
- захищає від інфекцій
Більше позитивних емоцій - менше стресу (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
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Ви вже розумієте, що відбувається в організмі, якщо наднирники виснажуються і перестають синтезувати кортизол? Так, всі ці функції провалюються.
Цукор росте, тиск зростає, нервова система не витримує навантажень. Зрозуміло тепер, чому діабет в народі пов'язують зі стресом? А знаєте, чому знижується лібідо під час стресу? Кортизол починає "обкрадати" стероїдні гормони. Впав тестостерон - пропало бажання.
Що робити? Стреси в нашому житті ніхто не відміняв, тож у мене є дві поради: поміняти своє ставлення до неприємностей (все це для чогось нам потрібно) і підтримувати наднирники фітоадаптогенами.
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Список корисних добавок для чоловік:⠀
- 5-НТР-це гідрокситриптофан, попередник серотоніну (гормону радості) допомагає сформувати рівне "пофігістське" ставлення до зовнішніх подразників. Будь то начальник-тиран або стерво-дружина. Жарт. Але по-іншому не поясниш.
- Магній хелат - нормалізує роботу нервової системи і знімає спазми гладкої мускулатури.
- Лецитин - кращий спосіб активувати пам'ять і аналітичні функції мозку, позбавляє від депресій.
Це топ добавок, які приймає мій чоловік і я сама при стресових ситуаціях, великих фізичних і розумових навантаженнях.
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