ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Грозит проблемами с надпочечникам: диетолог рассказала, как мужчинам избавиться от стресса

Новина українською →
Среда 29 сентября 2021 11:05
Грозит проблемами с надпочечникам: диетолог рассказала, как мужчинам избавиться от стресса Мужчины склонны носить переживания в себе, что может аукнуться на их здоровье (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Стресс - не просто "неприятное" явление, он может стать пусковым механизмом для многих заболеваний.

Учитывая то, что мужчины носят переживания в себе, чтобы не показаться слабыми, и не обращаются к психологам, стрессовые ситуации могут затягиваться и наносить непоправимый вред надпочечникам, истощая их.

Об этом рассказала диетолог Марина Сергеева в своем Instagram.

Грозит проблемами с надпочечникам: диетолог рассказала, как мужчинам избавиться от стресса

Как избавиться от стресса мужчине (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Надпочечники регулярно вырабатывают гормон кортизол. Он жизненно важен для адаптации организма к меняющимся условиям окружающей среды. Кортизол выполняет множество жизненно важных функций:

  • регулирует уровень глюкозы в крови
  • поддерживает нервную систему
  • активирует мозговую деятельность
  • контролирует артериальное давление
  • защищает от инфекций

Грозит проблемами с надпочечникам: диетолог рассказала, как мужчинам избавиться от стрессаБольше позитивных эмоций - меньше стресса (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Щитовидка ни при чем: врач назвала неожиданные причины кома в горле

Вы уже понимаете, что происходит в организме, если надпочечники истощаются и перестают синтезировать кортизол? Да, все эти функции проваливаются.

Сахар растет, давление растет, нервная система не выдерживает нагрузок. Понятно теперь, почему диабет в простонародье связывают со стрессом? А знаете, почему снижается либидо во время стресса? Кортизол начинает "обкрадывать" стероидные гормоны. Упал тестостерон - пропало желание.

Что делать? Так как стрессы в нашей жизни никто не отменял, у меня есть два совета: поменять свое отношение к неприятностям (все это для чего-то нам нужно) и поддерживать надпочечники фитоадаптогенами.

Пить пару раз в неделю: нутрициолог назвала средство для профилактики вирусов и простуд

Список полезных добавок для мужчина:⠀

  • 5-НТР - это гидрокситриптофан, предшественник серотонина (гормона радости) помогает сформировать ровное "пофигистское" отношение к внешним раздражителям. Будь то начальник-тиран или стерва-жена. Шутка. Но по-другому не объяснишь.
  • Магний хелат - нормализует работу нервной системы и снимает спазмы гладкой мускулатуры.
  • Лецитин - лучший способ активировать память и аналитические функции мозга, избавляет от депрессий.

Это топ добавок, которые принимает мой муж и я сама при стрессовых ситуациях, больших физических и умственных нагрузках.

Раньше диетолог рассказала, как легко убрать дефицит железа, простые советы.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Скандалы недели
Скандалы недели
Холостячка 2: интриги шоу
Холостячка 2: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Отставить панику! Синоптики дали прогноз на октябрь 2021
Отставить панику! Синоптики дали прогноз на октябрь 2021