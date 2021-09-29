Загрожує проблемами з наднирковими залозами: дієтолог розповіла, як чоловікам позбутися стресу

Як позбутися від стресу чоловікові (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

Наднирники регулярно виробляють гормон кортизол. Він життєво важливий для адаптації організму до мінливих умов навколишнього середовища. Кортизол виконує безліч життєво важливих функцій:

регулює рівень глюкози в крові

підтримує нервову систему

активує мозкову діяльність

контролює артеріальний тиск

захищає від інфекцій

Більше позитивних емоцій - менше стресу (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)

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Ви вже розумієте, що відбувається в організмі, якщо наднирники виснажуються і перестають синтезувати кортизол? Так, всі ці функції провалюються.

Цукор росте, тиск зростає, нервова система не витримує навантажень. Зрозуміло тепер, чому діабет в народі пов'язують зі стресом? А знаєте, чому знижується лібідо під час стресу? Кортизол починає "обкрадати" стероїдні гормони. Впав тестостерон - пропало бажання.

Що робити? Стреси в нашому житті ніхто не відміняв, тож у мене є дві поради: поміняти своє ставлення до неприємностей (все це для чогось нам потрібно) і підтримувати наднирники фітоадаптогенами.

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Список корисних добавок для чоловік:⠀

5-НТР-це гідрокситриптофан, попередник серотоніну (гормону радості) допомагає сформувати рівне "пофігістське" ставлення до зовнішніх подразників. Будь то начальник-тиран або стерво-дружина. Жарт. Але по-іншому не поясниш.

Магній хелат - нормалізує роботу нервової системи і знімає спазми гладкої мускулатури.

Лецитин - кращий спосіб активувати пам'ять і аналітичні функції мозку, позбавляє від депресій.