Допоможуть засоби за копійки: нутриціолог розповіла, як поліпшити жовчовідтік
Проста вода, ванни з магнієм, мінеральна вода можуть допомогти поліпшити жовчовідтік. А є і зовсім дешевий засіб, який відмінно справляється з цим завданням.
Про це розповіла у своєму Instagram нутриціолог Катерина Лях.
Вона попередила, що далеко не всім можна займатися самолікуванням, тож перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Важливо розуміти, що далеко не всім можна жовчогінні. При жовчнокам'яній хворобі це, наприклад, заборонено. І знову ж таки, гнати густу жовч - без сенсу, спочатку потрібно, щоб вона була ріденька.
Ванни з магнієм відмінно впливають на жовчний (фото :pexels.com)
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Як поліпшити жовчовідтік - прості поради
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По-перше, потрібно, щоб жовч не була густа. При згущенні жовчі потрібно її спочатку розріджувати, для цього потрібно пити достатню кількість води (дуже важливий момент для жовчі), 1,5 - 2 літрів в день, в середньому, - нормальна кількість чистої води для людини, без урахування чаю, кави.
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Крім того, в цьому плані хороші мінеральні води, багато з них мають жовчогінний ефект. Пити їх потрібно в теплому вигляді, не гарячому, а саме теплому, і без газів.
- Також розрідженню жовчі сприяє знаменитий лецитин.
- Ще для жовчогінного ефекту є маса трав, навіть збори з аптеки цілком собі непогані, той же Берберин. Відмінний жовчогінний засіб - кукурудзяні рильця, коштує копійки.
- Дуже м'який засіб для жовчного і печінки - артишок.
- Дуже добре на жовчний впливають ванни з магнієм. І в цілому, все, що заспокоює, впливає позитивно на жовчний міхур, він дуже не любить стрес. Стрес - ворог для жовчного міхура і, в цілому, для всього шлунково-кишкового тракту.
- Магній перорально теж має жовчогінний ефект.
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