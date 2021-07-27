Краса зсередини: нутриціолог дала рецепт простого соку, після якого шкіра буде сяяти

Красива сяюча шкіра - головний знак молодості і здоров'я, за яким багато хто "полює" в салонах краси у косметологів і заради якого вони готові колоти уколи і робити пілінги хоч щотижня.
Але, виявляється, щоб шкіра сяяла і без уколів краси, варто приділити увагу правильному харчуванню.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram дала рецепт простого соку, після якого шкіра почне світитися красою зсередини.
Сьогодні я розкрию секрет "соку краси". Цей прекрасний сік:
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Інгредієнти для 1 порції:
- 300 гр гарбуза,
- 1 склянка обліпихи,
- 1 яблуко,
- 1 морква.
Приготування:
Пропустити через соковижималку всі інгредієнти - готово! Пити один-два рази на тиждень - цього вже достатньо, щоб помітити результат, запевнила нутриціолог.
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