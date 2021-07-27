Красота изнутри: нутрициолог дала рецепт простого сока, после которого кожа будет сиять

Красивая сияющая кожа - главный знак молодости и здоровья, за которым многие "охотятся" в салонах красоты у косметологов и ради которого они готовы колоть уколы и делать пилинги хоть каждую неделю.
Но, оказывается, чтобы кожа сияла и без уколов красоты, стоить уделить внимание правильному питанию.
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram дала рецепт простого сока, после которого кожа начнет светиться красотой изнутри.
Сегодня я раскрою секрет "сока красоты". Этот прекрасный сок:
Без глютена, сахара и молока: нутрициолог назвала топ лучших перекусов в дорогу
Ингредиенты для 1 порции:
- 300 гр тыквы,
- 1 стакан облепихи,
- 1 яблоко,
- 1 морковь.
Приготовление:
Пропустить через соковыжималку все ингредиенты - готово! Пить один-два раза в неделю будет достаточно, чтобы заметить результат, уверянт нутрициолог.
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