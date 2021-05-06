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На купальниках та окулярах: стиліст показала, як носити масивні ланцюги в 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Ланцюги останнім часом миготять на всіх модних показах і в луках найстильніших інфлюенсерів. Цього літа вони актуальні як ніколи - і, крім шиї, будуть на одязі, взутті, сумках, загалом, скрізь.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Наші внутрішні рокери і бунтарі рвуться на свободу і хочуть вже перестати рядитися в нюд і льон і, нарешті, відірватися по повній програмі! Ми відгукнулися на масивні ланцюги, як подорожні в пустелі - на оазис з водою", - написала Зоя.

Ланцюги-браслети - в тренді (фото: instagram.com/leoniehanne)

Стиліст підкреслила, що ланцюги оселилися не тільки на наших шиях і руках у вигляді браслетів. Вони окупували весь гардероб і готові оселитися на будь-якому елементі одягу.

Зоя підібрала вдалі луки, де ланцюги виглядають доречно і нагадала, що більше - не завжди краще.

"Давайте трохи притримаємо їх запал і не будемо намагатися надіти на себе всі ланцюги цього світу. Тільки якщо не намічається рокерська вечірка. Будьте пильні і обережні, ланцюги чекають нас в найрізноманітніших місцях", - порадила стилістка.

Як носити ланцюги влітку 2021

  • На взутті

  • Ланцюги і браслети

  • На купальниках

  • На окулярах

  • У вигляді браслета на нозі

  • На сумках

Як носити ланцюги в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Нагадаємо, раніше стиліст показала, які тренди в одязі сильно дешевлять образ - постарайтеся так не робити.

Раніше ми писали: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021 - це краще, ніж застаріла ювелірка.

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