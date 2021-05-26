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Без ліків: дієтолог розповіла, як лікувати молочницю в домашніх умовах

Автор: Тетяна Турчанікова

Сьогодні кандидоз або "молочниця", як її ласкаво називають в народі, знайома дуже багатьом жінкам. При цьому лікування молочниці медикаментами - марне.

Про це у своєму Instagram розповіла дієтолог та нутриціолог Катерина Йенсен.

Справа в тому, що флуконазол - протигрибковий препарат широкої дії, він є антибіотиком. Антибіотики вбивають бактерії і грибки. Всі і без розбору. І кандиду, і всі потрібні і корисні бактерії.

Звільняється місце - і найсильніші бактерії це місце займають. І немає ніяких гарантій, що ваша "хороша" мікрофлора виявиться сильнішою тієї ж "кандиди". Тому проблема через якийсь час може повернутися.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Як лікувати молочницю без медикаментів

Що саме ви можете зробити самі і без медикаментів, щоб забути про існування цієї зарази.

Крок 1. Прибрати всі фактори, які допомагають кандіді рости і жити.

Припинити напихати себе антибіотиками, стероїдами, гормональними препаратами (за винятком випадків абсолютної їх необхідності). Якщо у вас недостатня кислотність шлункового соку, то приймайте препарати, які стимулюють травлення (ферменти в капсулах, таблетки з соляною кислотою, гіркі рослини, типу руколи або кульбаби).

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Крок 2. Прибрати з раціону те, чим вона харчується:

  • цукор і солодощі,
  • рафіновані продукти,
  • вироби з білого борошна,
  • молоко і його похідні,
  • продукти з високим вмістом дріжджів або цвілі (до них відносяться: випічка на дріжджах, спиртні напої, сири, сухофрукти, дині і кавуни, арахіс),
  • виключити продукти, на які у вас алергія.

Крок 3. Підкріпіть сили організму вітамінними комплексами:

  • 1 таблетка мультивітаміна в день,
  • антиоксиданти, наприклад, 2 грами вітаміну С в день,
  • лляна олія: 1 столова ложка на день під час сніданку.

Нагадаємо, нутрцииолог розповіла, що їсти, щоб схуднути, і дала список продуктів.

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