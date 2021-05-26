Без ліків: дієтолог розповіла, як лікувати молочницю в домашніх умовах

Справа в тому, що флуконазол - протигрибковий препарат широкої дії, він є антибіотиком. Антибіотики вбивають бактерії і грибки. Всі і без розбору. І кандиду, і всі потрібні і корисні бактерії.

Звільняється місце - і найсильніші бактерії це місце займають. І немає ніяких гарантій, що ваша "хороша" мікрофлора виявиться сильнішою тієї ж "кандиди". Тому проблема через якийсь час може повернутися.

Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)

Як лікувати молочницю без медикаментів

Що саме ви можете зробити самі і без медикаментів, щоб забути про існування цієї зарази.

Крок 1. Прибрати всі фактори, які допомагають кандіді рости і жити.

Припинити напихати себе антибіотиками, стероїдами, гормональними препаратами (за винятком випадків абсолютної їх необхідності). Якщо у вас недостатня кислотність шлункового соку, то приймайте препарати, які стимулюють травлення (ферменти в капсулах, таблетки з соляною кислотою, гіркі рослини, типу руколи або кульбаби).

Запаморочення і сонливість: ендокринолог назвала ознаки проблем з холестерином

Крок 2. Прибрати з раціону те, чим вона харчується:

цукор і солодощі,

рафіновані продукти,

вироби з білого борошна,

молоко і його похідні,

продукти з високим вмістом дріжджів або цвілі (до них відносяться: випічка на дріжджах, спиртні напої, сири, сухофрукти, дині і кавуни, арахіс),

виключити продукти, на які у вас алергія.

Крок 3. Підкріпіть сили організму вітамінними комплексами: