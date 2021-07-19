Лізе волосся після коронавірусу: нутриціолог розповіла, як зупинити випадання
Наслідки коронавірусу іноді бувають абсолютно несподіваними - наприклад, багато хто відзначає, що у них почалося... випадіння волосся.
Нутриціолог Катерина Йенсен, яка теж перенесла вірус, зізналася, що так сильно волосся не лізло навіть після пологів: "Було страшно і розчісуватися, і мити голову, щоб не дивитися на пасма, що вилізли і залишаються копицею і на гребінці, і на дні душової...".
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Це той випадок, коли треба застосовувати важку артилерію - БАДи. Зазвичай я пропагую лікування харчуванням, але у випадку з випаданням волосся діяти потрібно терміново. Тому сьогодні розповім про "чарівні пігулки", які здатні і призупинити випадання волосся, і, головне, прискорити зростання нового.⠀
Як відновити красу волосся після вірусу (фото: pexels.com)
Вітаміни та добавки, які допоможуть відновити красу волосся
- Комплекс вітамінів групи В. Саме комплекс, тому що вітаміни цієї групи доповнюють і підсилюють дію один одного. Важливо, щоб було особливо багато вітаміну В7 (біотин). У нього багато функцій, але в даному випадку нас цікавить його здатність стимулювати ріст волосся (і нігтів). У лікувальних цілях потрібно денна норма В7 не менше 300 % від добової.
- L-cysteine: амінокислота, яка крім усього іншого, сприяє виробництву кератину (протеїн, який входить до складу волосся, шкіри і нігтів). Добове дозування - 300-500 мг на добу.
- NAC: може застосовуватися замість L-cysteine, так як є, крім іншого, речовиною, з якого і виробляється L-cysteine. Крім цього, NAC сприяє розрідженню слизу, підтримує функції печінки і легенів, а також з нього ми виробляємо найпотужніший антиоксидант - глутатіон. А антиоксиданти, як і відновлення функції легенів, не завадять! Особливо після корони. Добове дозування - 500 мг.
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Цинк: сприяє зростанню нового волосся і зміцнює його структуру. Запобігає його випадінню. Також покращує чутливість клітин до інсуліну, скачки якого можуть збити гормони, що приводять до облисіння (що часто зустрічається після ковіда - цукор в крові починає скакати!). Добове дозування - 30 мг.
- Колаген. Необхідний для формування нового волосся. Покращує його структуру і запобігає витонченню. Щоб з'явився ефект, потрібно приймати колаген не менше 4 тижнів. Колаген має накопичувальний ефект.
Важливо: всі перераховані засоби мають протипоказання, проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
Раніше нутриціолог дала простий рецепт, що допомагає від коронавірусу.