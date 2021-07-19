Лізе волосся після коронавірусу: нутриціолог розповіла, як зупинити випадання

Наслідки коронавірусу іноді бувають абсолютно несподіваними - наприклад, багато хто відзначає, що у них почалося... випадіння волосся.

Нутриціолог Катерина Йенсен, яка теж перенесла вірус, зізналася, що так сильно волосся не лізло навіть після пологів: "Було страшно і розчісуватися, і мити голову, щоб не дивитися на пасма, що вилізли і залишаються копицею і на гребінці, і на дні душової...".

Фахівець з харчування розповіла, що їй допомогло від випадіння волосся після COVID-19