Зайві кіло повернуться: нутриціолог розповіла, чи можна схуднути на соках

"Після детоксу скинуті кілограми завжди повертаються. Та я і не для схуднення їх проводжу, а для здоров'я. Плюс енергії так багато з'являється! Прямо літаю! Шкода, що неможливо так жити завжди...". Саме така розмова відбулася у мене з подругою, з якою ми разом навчалися функціональній медицині", - розповіла Йенсен.

Катерина подвердила, що її подруга, теж фахівець зі здорового харчування, права:

Голодування на натуральних соках - це не спосіб схуднути.

Будь-яка форма голодування має протипоказання (навіть інтервальне голодування!).

Постійно жити на соках або з жорстким обмеженням калорій - небезпечно для здоров'я.

Харчування без достатньої кількості білка - небезпечно для здоров'я.

Харчування без клітковини довгий час - теж небезпечно для здоров'я.

Голодування в будь-якій формі знижує швидкість обміну речовин в довгостроковій перспективі.

Соки - корисні, але вони не замінять здорової їжі на столі (фото: pexels.com)

"Більшість наївно вважає, що жорсткі обмеження по калоріях і різні види голодування (на соках, на воді, сухе....) - спосіб швиденько розлучитися із зайвими кг. На жаль, це не так", - сказала Катерина.⠀

Йенсен впевнена, якщо ви з ними і розлучитеся, то... ненадовго.

"Будь-яка форма голодування носить виключно оздоровчу функцію. Наприклад, з його допомогою можна допомогти налагодити травлення. Якщо ж ви голодуєте на соках або овочевих супах-пюре, то цей спосіб також допомагає наповнити організм всім найкориснішим в легко доступній для засвоєння формі. Але скидати вагу таким способом я настійно не рекомендую", - підсумувала Катерина.