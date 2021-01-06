Найкращі різдвяні пісні, які ви могли пропустити

Різдво Христове для українців особливе, тепле, сімейне свято. Його починають відзначати зі Святвечора, 6 січня, у колі рідних і близьких. У ці дні заведено ділитися радістю, любов'ю, підтримувати і проводити час з дорогими нам людьми.
Пропонуємо вам підбірку з найкращих різдвяних пісень від українських виконавців, які зроблять свята ще приємнішими і зблизять вашу родину.
Тримайте - топ-10 композицій, які варто слухати на Різдво, аби сповна зануритися в атмосферу свята!
Абіє - Різдвяна
Оксана Муха - Колискова
ALYOSHA - Пречистая Діва
Tabakov - Tabakov - Щасливе Різдво
Kozak System - Різдвяна Балада
Dima Libra - Свята Ніч
Женя і Катя - Різдвяна Ніч
Христина Соловій - Народився Бог на санях
CHECHURA - Let It Snow
Скрябін - З Новим роком та Рождеством
Раніше український лікар розповів, кому не можна їсти кутю.
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