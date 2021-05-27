Маленькі порції і надія на чаї: лікар назвала головні помилки при схудненні

Дієти і жорстке схуднення, обвисла шкіра і синці під очима, скрупульозний підрахунок калорій і переднепритомний стан від недоїдання - якщо ви думаєте, що саме так має проходити схуднення, то ваш наступний крок, швидше за все, - запис до лікаря.

Стільки таких прикладів в моїй практиці! Коли, після подібних експериментів, ми розгрібаємо анемію, синдром надниркової недостатності, розлади харчової поведінки, вторинне безпліддя та інші страшилки.

Топ-8 чужих помилок, на яких рекомендую вчитися або взяти до уваги.

Різке скорочення раціону.

Ще вчора - булочки і шоколадки, а з понеділка - гречка і куряча грудка. На цьому тлі часто підвищується кортизол від голодних стресів і одноманітної їжі. Кортизол "спалює" м'язи, вони здуваються. Такий кардинальний підхід в 4 з 5 випадків призводить до зривів і відкатів "гори все синім полум'ям, а я буду їсти пельмені".

Худнути потрібно правильно (фото: pexels.com)

Харчовий раціон менше 1000-1300 ккал на добу.

Теж стрес і буйство кортизолу. Його високий рівень посилює розпад глікогену до глюкози, щоб підтримати організм. Постійно висока глюкоза знижує чутливість клітин до інсуліну і формується / посилюється інсулінорезистентність. Замкнуте коло. Також на тлі мізерного раціону виникають дефіцитарні стану з усіма витікаючими...

Неправильна структура харчування або її відсутність.

Коли практично повністю прибираються жири з раціону, коли знижується кількість білка, коли людина хаотично їсть що попало або сидить тільки на фруктових соках. Якщо немає елементарних знань про склад їжі, про її вплив на організм, то складно робити відразу правильно.⠀

Немає розуміння, в якому стані організм.

Відсутня первинна діагностика, як відправна точка до змін. Наприклад, людина сидить на дієтах, ОРЕ в спортзалі, а вага не рухається. Здає за моєю рекомендацією лептин, а він багато вище норми. Починаємо коригувати метаболічний обмін і, нарешті, вага починає знижуватися.

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Бардак в організмі.

У потворному стані шлунково-кишкового тракту, порушений жовчевідтік і процеси детоксикації. Ось з чого потрібно починати роботу! Голодні дієти ще більше погіршують стан і погіршують самопочуття. Часто виникають зриви і безконтрольний прийом ліків і добавок.