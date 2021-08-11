ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Мало сидіти на дієтах: ендокринолог розповіла, чому насправді не йде вага

Новость на русском →
Середа 11 серпня 2021 10:08
Мало сидіти на дієтах: ендокринолог розповіла, чому насправді не йде вага Дієти-це ще не все, що потрібно, щоб схуднути (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

Причин, чому вага стоїть на місці, навіть при тому, що людина сидить на дієті, дуже багато. Незважаючи на банальність, порушення в харчуванні і фізичної активності стоїть на першому місці всіх невдач.

Люди вважають, що якщо є факт "сидіння на дієті" (на який, не має для багатьох значення) і "багато рухаюся" (як саме, теж для багатьох все одно), то значить апріорі повинен худнути, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. А ось і не обов'язково!

Можна бути на ПП, їсти 5-6 разів на день і набирати вагу далі. Можна ходити в спортзал 2 рази в тиждень, дещо і абияк поробити, шкодуючи себе і теж без результату.

У своїй практиці я бачу результат:

  • На палео, LCHF і кето стилях харчування.
  • При інтервальних голодуваннях (16/8).
  • При регулярних тренуваннях з тренером 4-5 разів на тиждень (чергування силового і кардіо днів) і щоденній ходьбі на 10.000 кроків.

Мало сидіти на дієтах: ендокринолог розповіла, чому насправді не йде вагаДіляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Ще один фактор, що заважає позбавлятися від зайвих кілограмів, - стрес. Хронічно підвищений кортизол заважає ліполізу, а також руйнує ваші м'язи. Багато це знають, але відмахуються, як від чогось несуттєвого. Хоча цей пункт я б поставила на I місце.

Найпотужніший натуральний антибіотик: Нутриціолог назвала топ-засіб від болю в горлі і мігрені

Відсутність повноцінного сну - це частина загального стресу. Ви все ще лягаєте спати о 12-1 годині ночі? Тоді забудьте про тонку талію! Беріть приклад з режиму спортсменів, вони ніколи не жертвують сном на догоду своїм хотелкам потупити в телефон перед сном.

Іноді бувають Ендокринні причини: гіпотиреоз (зниження функції щитовидної залози), гіперпролактинемія (високий рівень пролактину), гіпогонадизм (зниження статевих стероїдів: естрогенів, прогестерону, тестостерону).

Смачно, корисно і просто: Нутриціолог розповіла, як легко приготувати кавуновий сорбет

Низький рівень гормону росту.

Синдром і хвороба Іценко-Кушинга (пухлини надниркової залози і гіпофіза з підвищеною продукцією кортизолу).

Інші причини:⠀

Дефіцит вітаміну Д.

Анемія.

Порушення харчової поведінки.

Проблема роботи шлунково-кишкового тракту і мікробіоти.

Хронічні інфекції та системне запалення.

ааа

Читайте LITE в Google News
диета Здорове харчування Здорова їжа
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка 2: інтриги шоу
Холостячка 2: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
В Україну йде гарячий антициклон: які області знову накриє пекельною спекою
В Україну йде гарячий антициклон: які області знову накриє пекельною спекою