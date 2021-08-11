Мало сидіти на дієтах: ендокринолог розповіла, чому насправді не йде вага

Причин, чому вага стоїть на місці, навіть при тому, що людина сидить на дієті, дуже багато. Незважаючи на банальність, порушення в харчуванні і фізичної активності стоїть на першому місці всіх невдач.

Люди вважають, що якщо є факт "сидіння на дієті" (на який, не має для багатьох значення) і "багато рухаюся" (як саме, теж для багатьох все одно), то значить апріорі повинен худнути, розповіла в своєму Instagram лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва. А ось і не обов'язково!

Можна бути на ПП, їсти 5-6 разів на день і набирати вагу далі. Можна ходити в спортзал 2 рази в тиждень, дещо і абияк поробити, шкодуючи себе і теж без результату.

У своїй практиці я бачу результат:

На палео, LCHF і кето стилях харчування.

При інтервальних голодуваннях (16/8).

При регулярних тренуваннях з тренером 4-5 разів на тиждень (чергування силового і кардіо днів) і щоденній ходьбі на 10.000 кроків.

Діляра Лебедєва (фото: instagram.com/diadoctor_lebedeva)

Ще один фактор, що заважає позбавлятися від зайвих кілограмів, - стрес. Хронічно підвищений кортизол заважає ліполізу, а також руйнує ваші м'язи. Багато це знають, але відмахуються, як від чогось несуттєвого. Хоча цей пункт я б поставила на I місце.

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Відсутність повноцінного сну - це частина загального стресу. Ви все ще лягаєте спати о 12-1 годині ночі? Тоді забудьте про тонку талію! Беріть приклад з режиму спортсменів, вони ніколи не жертвують сном на догоду своїм хотелкам потупити в телефон перед сном.

Іноді бувають Ендокринні причини: гіпотиреоз (зниження функції щитовидної залози), гіперпролактинемія (високий рівень пролактину), гіпогонадизм (зниження статевих стероїдів: естрогенів, прогестерону, тестостерону).

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Низький рівень гормону росту.

Синдром і хвороба Іценко-Кушинга (пухлини надниркової залози і гіпофіза з підвищеною продукцією кортизолу).

Інші причини:⠀

Дефіцит вітаміну Д.

Анемія.

Порушення харчової поведінки.

Проблема роботи шлунково-кишкового тракту і мікробіоти.

Хронічні інфекції та системне запалення.