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Як мало спати і висипатися: робочі лайфхаки від нутриціолога

Автор: Марина Настевич

Сучасний ритм життя диктує особливі правила. Спати по 7-8 годин на добу, як рекомендують фахівці, часто практично неможливо. Втім, цілком можна спати менше і при цьому висипатися і відчувати себе добре - якщо дотримуватися певних правил.

Своїми лайфхаками по більш короткому, але продуктивному сну нутриціолог Анна Єлькіна поділилася в Instagram.

Якщо хочете молодо і свіжо виглядати - спіть правильно.

Сон має 2 фази:

  • повільний - займає більшу частину часу сну
  • сон, в період якого відбувається швидкий рух очей - мозок спить, а організм відпочиває. За ніч має бути 4-5 фаз даного сну. Йде регенерація нервових клітин.


Його недолік призводить до дратівливості, підвищеної стомлюваності, зниження концентрації уваги, старіння.

І що тепер робити? Як поліпшити сон? Ось деякі лайфхаки від Анни:

  • сон в повній темряві. ні, це не закриті штори, а темінь, непроглядна імла. Допоможе створити маска для сну і штори блекаут
  • берете телефон в руки після 18? Сидите в ноутбуці, дивитеся телевізор, читаєте електронну книгу? Молодість скаже вам прощай. Використовуйте спеціальні програми по захисту від синього спектра.
  • А що з кліматом? Яке повітря у вашій кімнаті - його чистота, вологість, свіжість?


Ілюстративне фото (pexels.com)

І трохи шкідливих порад:

  • Пийте каву у 2 половині дня. PS: матча, какао теж містять кофеїн
  • Відмінно розслабитися ввечері в келихом вина - алкоголь скоротить фазу швидкого сну і зробить вас "розбитою" вранці
  • Їжте на вечерю сир, баклажан і шоколад на десерт, щоб підвищити вироблення норадреналіну і насилу заснути.

Сон - найважливіше джерело:

  • енергії, ясної свідомості
  • молодості, краси, пружного тіла
  • здоров'я, високого лібідо
  • стрункості

Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, які продукти сприяють сну, а які його крадуть.

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