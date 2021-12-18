Як мало спати і висипатися: робочі лайфхаки від нутриціолога

Сучасний ритм життя диктує особливі правила. Спати по 7-8 годин на добу, як рекомендують фахівці, часто практично неможливо. Втім, цілком можна спати менше і при цьому висипатися і відчувати себе добре - якщо дотримуватися певних правил.
Своїми лайфхаками по більш короткому, але продуктивному сну нутриціолог Анна Єлькіна поділилася в Instagram.
Якщо хочете молодо і свіжо виглядати - спіть правильно.
Сон має 2 фази:
повільний - займає більшу частину часу сну
сон, в період якого відбувається швидкий рух очей - мозок спить, а організм відпочиває. За ніч має бути 4-5 фаз даного сну. Йде регенерація нервових клітин.
Його недолік призводить до дратівливості, підвищеної стомлюваності, зниження концентрації уваги, старіння.
І що тепер робити? Як поліпшити сон? Ось деякі лайфхаки від Анни:
сон в повній темряві. ні, це не закриті штори, а темінь, непроглядна імла. Допоможе створити маска для сну і штори блекаут
берете телефон в руки після 18? Сидите в ноутбуці, дивитеся телевізор, читаєте електронну книгу? Молодість скаже вам прощай. Використовуйте спеціальні програми по захисту від синього спектра.
А що з кліматом? Яке повітря у вашій кімнаті - його чистота, вологість, свіжість?
Ілюстративне фото (pexels.com)
І трохи шкідливих порад:
Пийте каву у 2 половині дня. PS: матча, какао теж містять кофеїн
Відмінно розслабитися ввечері в келихом вина - алкоголь скоротить фазу швидкого сну і зробить вас "розбитою" вранці
Їжте на вечерю сир, баклажан і шоколад на десерт, щоб підвищити вироблення норадреналіну і насилу заснути.