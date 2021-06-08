Менше білків, роботи та соцмереж: нутриціолог розповіла, як підтримати баланс влітку

Спекотне літо, з точки зору Аюрведи, - це час Пітта доші: гарячої, швидкої, злегка маслянистої і легкої на підйом.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.
Більше відпочивати і менше робити (фото: pexels.com)
1. Не пропускайте прийоми їжі, інакше це викличе занепад сил і роздратування. У той же час влітку можна спокійно перейти на вегетаріанське харчування, бо потреба в жирах і важких білках знижується.
2. Варто уникати: перченої їжі, солоного, смаженого, сильно кислого, шоколаду, кави, червоного м'яса, йогуртів і важких сирів, алкоголю і ферментованих /квашених продуктів.
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3. Постарайтеся перейти на більш легкі фізичні навантаження і більше займатися або вранці або ввечері, але не в саму спеку.
4. Запах сандалу, м'яти, іланг-іланг, троянди і жасмину - найбільш підходящі літні аромати.
5. З квітів віддавайте перевагу охолоджуючим світлим і нейтральним кольорам: білий, зелений, і блакитний.
6. Якщо від спеки і пилу з'являється роздратування в очах (орган Пітти), то промивайте відваром з трифали і бризкайте пару раз в день трояндовою водою.
7. Зайва активність і напружені графіки будуть тільки вибивати з балансу. Заплануйте канікули і відключіться від комп'ютера і соцмереж хоча б на якийсь час.