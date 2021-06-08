Менше білків, роботи та соцмереж: нутриціолог розповіла, як підтримати баланс влітку

Пітта керує метаболізмом і відповідає за травлення, тому бережіть тонкий кишечник і печінку під час літніх пікніків і вечірок.

Пітта доша наповнює енергією та ентузіазмом, але її дисбаланс може призвести до спалахів роздратованості, гніву та проблем зі шкірою.

Більше відпочивати і менше робити (фото: pexels.com)

Як можна насолоджуватися влітку і тримати свою Пітту в балансі

1. Не пропускайте прийоми їжі, інакше це викличе занепад сил і роздратування. У той же час влітку можна спокійно перейти на вегетаріанське харчування, бо потреба в жирах і важких білках знижується.

Салати, овочі на пару, домашнє веганське морозиво, сочевиця і маш цілком наситять під час сильної спеки.

2. Варто уникати: перченої їжі, солоного, смаженого, сильно кислого, шоколаду, кави, червоного м'яса, йогуртів і важких сирів, алкоголю і ферментованих /квашених продуктів.

Насолоджуйтесь ягодами, фруктами, побільше пийте і, по можливості, плавайте замість спортзалу.

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3. Постарайтеся перейти на більш легкі фізичні навантаження і більше займатися або вранці або ввечері, але не в саму спеку.

Плавання і йога - відмінний вибір, але підійде будь-який спорт, якщо після навантажень ви зробите 2-хвилинний масаж охолоджуючим кокосовим маслом. Влітку краще зменшити інтервальні тренування і йогу в гарячих приміщеннях.⠀

4. Запах сандалу, м'яти, іланг-іланг, троянди і жасмину - найбільш підходящі літні аромати.

5. З квітів віддавайте перевагу охолоджуючим світлим і нейтральним кольорам: білий, зелений, і блакитний.

6. Якщо від спеки і пилу з'являється роздратування в очах (орган Пітти), то промивайте відваром з трифали і бризкайте пару раз в день трояндовою водою.

7. Зайва активність і напружені графіки будуть тільки вибивати з балансу. Заплануйте канікули і відключіться від комп'ютера і соцмереж хоча б на якийсь час.