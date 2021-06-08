Меньше белков, работы и соцсетей: нутрициолог рассказала, как поддержать баланс летом

Жаркое лето, с точки зрения Айюрведы, - это время Питта доши: горячей, быстрой, слегка маслянистой и легкой на подъем.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.
Больше отдыхать и меньше делать (фото: pexels.com)
1. Не пропускайте приемы пищи, иначе это вызовет упадок сил и раздражение. В тоже время летом можно спокойно перейти на вегетарианское питание, так как потребность в жирах и тяжелых белках снижается.
2. Стоит избегать: перченой еды, соленого, жареного, сильно кислого, шоколада, кофе, красного мяса, йогуртов и тяжелых сыров, алкоголя и ферментированных / квашеных продуктов.
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3. Постарайтесь перейти на более легкие физические нагрузки и больше заниматься либо утром либо вечером, но не в самую жару.
4. Запах сандала, мяты, иланг-иланг, розы и жасмина - самые подходящие летние ароматы.
5. Из цветов отдавайте предпочтение охлаждающим светлым и нейтральным цветам: белый, зеленый, и голубой.
6. Если от жары и пыли появляется раздражение в глазах (орган питты), то промывайте отваром из трифалы и брызгайте пару раз в день розовой водой.
7. Излишняя активность и напряженные графики будут только выбивать из баланса. Запланируйте каникулы и отключитесь от компьютера и соцсетей хотя бы на какое-то время.