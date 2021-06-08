Меньше белков, работы и соцсетей: нутрициолог рассказала, как поддержать баланс летом

Питта управляет метаболизмом и отвечает за пищеварение, поэтому берегите тонкий кишечник и печень во время летних пикников и вечеринок.

Питта доша наполняет энергией и энтузиазмом, но ее дисбаланс может привести к вспышкам раздраженности, гневу и проблемам с кожей.

Больше отдыхать и меньше делать (фото: pexels.com)

Как можно наслаждаться летом и держать свою питту в балансе

1. Не пропускайте приемы пищи, иначе это вызовет упадок сил и раздражение. В тоже время летом можно спокойно перейти на вегетарианское питание, так как потребность в жирах и тяжелых белках снижается.

Салаты, овощи на пару, домашнее веганское мороженое, чечевица и маш вполне насытят во время сильной жары.

2. Стоит избегать: перченой еды, соленого, жареного, сильно кислого, шоколада, кофе, красного мяса, йогуртов и тяжелых сыров, алкоголя и ферментированных / квашеных продуктов.

Наслаждайтесь ягодами, фруктами, побольше пейте и, по возможности, плавайте вместо спортзала.

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3. Постарайтесь перейти на более легкие физические нагрузки и больше заниматься либо утром либо вечером, но не в самую жару.

Плавание и йога - отличный выбор, но подойдет любой спорт, если после нагрузок вы сделаете 2-минутный массаж охлаждающим кокосовым маслом. Летом лучше уменьшить интервальные тренировки и йогу в горячих помещениях.⠀

4. Запах сандала, мяты, иланг-иланг, розы и жасмина - самые подходящие летние ароматы.

5. Из цветов отдавайте предпочтение охлаждающим светлым и нейтральным цветам: белый, зеленый, и голубой.

6. Если от жары и пыли появляется раздражение в глазах (орган питты), то промывайте отваром из трифалы и брызгайте пару раз в день розовой водой.

7. Излишняя активность и напряженные графики будут только выбивать из баланса. Запланируйте каникулы и отключитесь от компьютера и соцсетей хотя бы на какое-то время.