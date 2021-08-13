Можуть бути паразити: лікар розповіла, чому буває складно набрати вагу
Автор:
RBC.UA
Дефіцит маси тіла і неможливість набору ваги - така ж загроза для організму, як і ожиріння.
Про це у своєму Instagram розповіла лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва. Вона назвала найпоширеніші причини втрати ваги.
Чому іноді так складно набрати вагу: топ причин
Незбалансований раціон харчування. Коли калорійність раціону нижче базових потреб організму: маленькі порції, мінімум жирів, рідкісні прийоми їжі.
Порушення обміну речовин. Низька кислотність заважає засвоєнню білків. Уповільнення жовчовідтоку не дозволяє засвоюватися жирам. Порушення мікрофлори призводить до запалення слизової кишечника і незасвоєння вітамінів і мінералів.
Відсутність апетиту. Причинами можуть бути низька фізична активність, коли енергія практично не витрачається, недолік гормонів, що відповідають за відчуття голоду, стан після важкої хвороби.
Різкий набір ваги, як і зменшення ваги - не норма (фото: pexels.com)
Дефіцит ферментів.
Стрес, депресія. Високий рівень кортизолу "спалює" м'язову масу.
Розлади харчової поведінки (РПП): такі пацієнти часто приховують реальні обсяги свого раціону.