Могут быть паразиты: врач рассказала, почему бывает сложно набрать вес
Автор:
RBC.UA
Дефицит массы тела и невозможность набора веса - такая же угроза для организма, как и ожирение.
Об этом в своем Instagram рассказала врач-єндокринолог Катерина Григорьева. Она назвала самые распространенные причины потери веса.
Почему иногда так сложно набрать вес: топ причин
Несбалансированный рацион питания. Когда калорийность рациона ниже базовых потребностей организма: маленькие порции, минимум жиров, редкие приемы пищи.
Нарушение обмена веществ. Низкая кислотность мешает усвоению белков. Замедление желчеоттока не позволяет усваиваться жирам. Нарушение микрофлоры приводит к воспалению слизистой кишечника и неусвоению витаминов и минералов.
Отсутствие аппетита. Причинами могут быть низкая физическая активность, когда энергия практически не расходуется, недостаток гормонов, отвечающих за чувство голода, состояние после тяжёлой болезни.
Резкий набор веса, как и уменьшение веса - не норма (фото: pexels.com)
Дефицит ферментов.
Стресс, депрессия. Высокий уровень кортизола "сжигает" мышечную массу.
Расстройства пищевого поведения (РПП): анорексия, орторексия и др. Такие пациенты часто скрывают реальные объёмы своего рациона.