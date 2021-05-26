Можна всією сім'єю: нутриціолог розповіла, як легко провести детокс в домашніх умовах

Слово детокс навесні чутно з усіх боків. Але далеко не всі розуміють, що стоїть за поняттям "детоксикація організму". Виявляється, щоб провести її в домашніх умовах, просто-напросто потрібно викинути з меню певні продукти.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Гормональне здоров'я безпосередньо залежить від 3 китів:
Саме детокс в будь-якому його прояві прекрасно справляється з усіма трьома завданнями: відновлює мікрофлору, допомагає роботі печінки, допомагає позбутися від застоїв в кишечнику, які іноді накопичуються там роками, отруюючи нас зсередини і приводячи до втоми і гормональних дисбалансів.
Нутриціолог назвала один-єдиний продукт від целюліту
Щоденний випороження також може ні про що не говорити. До мене зверталася жінка з діареєю, у якої при обстеженні виявили багато застоїв в кишечнику! Тому детокс - це наше все.
Чим більше зелені - тим краще (фото: pexels.com)
Як провести детокс самостійно:
Можна всією сім'єю просто на 5-14 днів прибрати з меню такі продукти:
Що залишається: